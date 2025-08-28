Sport

Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare portar al lui FC Argeș

Fostul portar al echipei FC Argeș a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Clubul din Pitești a emis un comunicat oficial.
Alex Bodnariu
28.08.2025 | 15:09
Doliu in fotbalul romanesc A murit fostul mare portar al lui FC Arges
ULTIMA ORĂ
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins din viață fostul portar de la FC Argeș

Doliu în fotbalul românesc. Daniel Ariciu, fostul portar de la FC Argeș, s-a stins din viață la 74 de ani. Clubul din Pitești a transmis un comunicat în care a anunțat tragicul deces și a adus un omagiu goalkeeperului, care a fost extrem de apreciat în anii ’70.

ADVERTISEMENT

Daniel Ariciu a murit la 74 de ani

Daniel Ariciu s-a născut în 1950, în Berevoiești, o comună argeșeană. A debutat în campionatul României la vârsta de 19 ani și a jucat nu mai puțin de 130 de partide pentru FC Argeș. De asemenea, a petrecut o scurtă perioadă la Cluj, acolo unde a evoluat pentru Universitatea.

După retragerea din activitate, Daniel Ariciu s-a stabilit în județul Bihor, iar înmormântarea va avea loc la Oradea. Clubul FC Argeș a transmis un comunicat pe site-ul oficial, în care a anunțat vestea tragică ce a îndoliat comunitatea piteșteană.

ADVERTISEMENT

Comunicatul emis de FC Argeș:

„FC Argeș a mai pierdut astăzi un mare campion. Daniel Ariciu a plecat dintre noi. Acesta rămâne în memoria suporterilor ca un simbol al dăruirii și al eleganței între buturi. Drum lin, Campionule!

S-a născut la Berevoiești, în județul Argeș, la 18 octombrie 1950. A intrat repede în vederile lui Leonte Ianovschi, care l-a promovat la juniorii lui Dinamo Pitești și apoi, în anul 1969, la numai 18 ani, în poarta primei echipe. Debutul în prima divizie a avut loc la 17 aprilie 1969, în meciul Dinamo Bacău – FC Argeș (1-0). A îmbrăcat tricoul de campion național în 1972.

ADVERTISEMENT
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa...
Digi24.ro
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”

La FC Argeș a evoluat în total 130 de partide în prima divizie, fiind remarcat pentru reflexele excelente, priza la minge și plasamentul deosebit. În anul 1976 s-a transferat la Baia Mare, unde a contribuit la formarea unei echipe foarte bune sub bagheta lui Viorel Mateianu. A revenit la Pitești în 1980, rămânând încă doi ani. A mers apoi la FC Olt, unde a apărat până în 1984. Ulterior, a evoluat timp de două sezoane la Universitatea Cluj, începând cu 1983-1984.

ADVERTISEMENT
FOTO Americanii au rămas
Digisport.ro
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat

În sezonul 1984-1985, a fost titularul postului de portar al „șepcilor roșii”, contribuind efectiv la revenirea echipei în primul eșalon. Din vara lui 1985 a jucat la Muscelul Câmpulung Muscel, acolo unde s-a și retras. Are meritul de a fi participat, în echipa națională de juniori, la multe dintre succesele acesteia. A fost selecționat de peste 30 de ori la naționala de juniori și de 15 ori la tineret. Mihai, unul dintre fiii săi, este antrenor în cadrul academiei clubului nostru.

Înmormântarea va avea loc la Oradea, orașul unde Daniel Ariciu era stabilit. Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au scris piteștenii.

ADVERTISEMENT
UEFA a anunțat o schimbare istorică în Champions League! Ce se va întâmpla...
Fanatik
UEFA a anunțat o schimbare istorică în Champions League! Ce se va întâmpla începând cu finala din acest an, găzduită de Budapesta
Primul titlu olimpic al României pe echipe la gimnastică a venit la Los...
Fanatik
Primul titlu olimpic al României pe echipe la gimnastică a venit la Los Angeles! Ce sportivi au strălucit la JO din 1984
Arena Naţională nu se umple la FCSB – Aberdeen! Liderul Peluzei Nord a...
Fanatik
Arena Naţională nu se umple la FCSB – Aberdeen! Liderul Peluzei Nord a anunţat câte bilete s-au vândut: “Lumea e încă în vacanţă!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Aflat la un restaurant din Sibiu, David Popovici i-a șocat pe cei care...
iamsport.ro
Aflat la un restaurant din Sibiu, David Popovici i-a șocat pe cei care se aflau în preajma lui
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!