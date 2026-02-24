Sport

Doliu în fotbalul românesc! A murit jucătorul care marca pe terenul lui Arsenal

Fotbalistul român, care în urmă cu mulți ani reușea o performanță remarcabilă și înscria pe terenul celor de Arsenal, a încetat din viață și a lăsat în urmă amintirile frumoase.
Mihai Alecu
24.02.2026 | 06:30
ULTIMA ORĂ
Petre Băluță, fostul jucător român a decedat
Fotbalul românesc este în doliu după ce a fost confirmat decesul legendarului fotbalist Petre Băluță, cunoscut pentru cele 226 de meciuri jucate în prima ligă și pentru performanțele sale din anii ’60 și ’70. Vestea a fost dată luni, 23 februarie 2026, de foști componenți ai echipei din Bacău, unde Băluță și-a petrecut cea mai mare parte a carierei.

Petre Băluță, românul care marca pe terenul lui Arsenal, a decedat la 81 de ani

Născut pe 1 ianuarie 1945, Băluță a fost o prezență constantă în fotbalul românesc, evoluând în Divizia A între 1966 și 1978. Supranumit „Mobra” pentru viteza impresionantă cu care își depășea adversarii în flancul atacului, fotbalistul a fost adus la echipa băcăuană de antrenorul Constantin „Titi” Teașcă, contribuind la promovarea clubului în prima ligă.

Una dintre cele mai notabile realizări din cariera sa rămâne evoluția în competițiile europene, inclusiv marcarea unui gol pe terenul lui Arsenal în sferturile Cupei Orașelor Târguri, competiție ce avea să devină ulterior Cupa UEFA. În acel sezon, Dinamo Bacău a reușit să treacă de adversari din Malta, Norvegia și Scoția înainte de a întâlni clubul londonez, care a câștigat ulterior trofeul.

Această performanță europeană a echipei din Bacău rămâne istorică fiindcă a făcut din clubul moldovean prima formație românească care a ajuns în turul al patrulea al unei cupe europene. Băluță nu doar că a fost protagonistul acelui moment, dar și-a pus amprenta decisiv în meciurile decisive ale acelei campanii prin golurile sale.

Arsenal a reușit calificarea la Londra după o dublă manșă dominată clar de englezi

Dubla dintre Dinamo Bacău și Arsenal, din sezonul 1969–1970 al Cupa Orașelor Târguri, a adus față în față două echipe aflate la niveluri diferite de experiență europeană, dar animate de aceeași dorință de afirmare. În turul disputat la Bacău, românii au reușit un rezultat onorabil și au pierdut cu 2-0.

Diferența de valoare a fost și mai clară la meciul retur, disputat la Londra. Cei de la Arsenal au aplicat formației din Bacău o corecție și s-au impus clar, cu 5-1, iar astfel au triumfat cu 7-1 per ansamblu celor două manșe, Golul românilor din duelul disputat în Anglia a fost marcat de Petre Băluță, o bornă ce a rămas remarcabilă toată cariera fotbalistului.

