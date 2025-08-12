Doliu în fotbalul românesc! A murit la 70 de ani

Toader Șteț, fostul mare antrenor al celor de la FC Onești, s-a stins, din păcate, din viață la vârsta de 70 de ani.

Moldovenii învingeau atunci Electroputerea Craiova la baraj, cu 2-1. El a mai stat în carieră pe banca unor echipe precum Laminorul Roman și Ceahlăul.

A debutat ca antrenor la doar 29 de ani

Acesta a evoluat în carieră la CSM Borzești, Minerul Motru, Dinamo Timișoara și Letea Bacău, iar, la doar 29 de ani, și-a început cariera de antrenor după ce a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din Bacău.

„Comuniştii le-au confiscat bunicilor toată agoniseala. Tata a plecat în 1954 la Motru unde s-a angajat, iar mama l-a urmat după câţiva ani. Chiar mă gândeam că aş vrea să merg undeva în ţară unde nu am mai fost.

A contat şi faptul că la Bacău era echipa Ştiinţa în liga a II-a. Eram încă jucător activ la acea grupare. La primul moment am crezut că e vorba de o glumă, să-i pregătesc pe cei care îmi erau colegi de vestiar! Însă, pentru că plecase de puțin timp Sdrobiș de la echipă, am fost nevoit să accept.

În plus, propunerea venise drept o sarcină de partid. Mai erau trei-patru etape până la final și mi-am spus că nu ar fi rău să încerc, măcar.

După ce am obținut două victorii în campionat, șefii de la club erau hotărâți să nu mai aducă alt antrenor. ” , își amintea Toader Șteț într-un interviu.