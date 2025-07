Doliu în fotbalul românesc! A murit legenda Farului Constanța

Doliu la Constanța. Dumitru Tănase, un jucător emblematic al Farului din anii ’70, s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut de pe rețelele de socializare.

Dumitru Tănase s-a stins la 81 de ani

Dumitru Tănase a fost junior la Farul și a debutat la 19 ani la echipa mare. A jucat nu mai puțin de 12 ani pentru „marinari” și a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din acel lot extrem de competitiv de la începutul anilor ’70.

ADVERTISEMENT

„Farul Constanța anunță cu tristețe trecerea în neființă a fostului mijlocaș Dumitru Tănase, la vârsta de 81 de ani!

Produs al centrului de copii și juniori al Farului, Dumitru Tănase a evoluat pentru formația noastră în aproape 200 de partide în primul eșalon, în perioada 1963–1975.

ADVERTISEMENT

Sincere condoleanțe familiei îndurerate!”, a anunțat clubul pe rețelele de socializare.

„Nu mă așteptam să joc titular la echipa mea de suflet”

a declarat în urmă cu ceva ani că, pentru el, a fost o mare bucurie să poată juca pentru echipa din orașul său. El și-a făcut debutul la 19 ani, în 1965, într-o partidă care s-a disputat la Brașov.

„Farul avea un meci la Brașov, cu Steagul Roșu. Antrenorul Peter Steinbach probabil că a avut ceva divergențe cu Moroianu. Nu l-a mai luat în lot și i-a zis lui Petre Comăniță: «Picule, cine joacă, mă, la juniori extremă dreapta?». «Uite, Tănase», a venit răspunsul. «Cheamă-l aici». M-am urcat în autocar și am plecat la Brașov. Vă dați seama lângă cine eram eu acolo, la 19 ani? Dinulescu, Bukkosi, Neacșu, Stancu, Bibere, Buzea, Tâlvescu… M-a băgat titular.

ADVERTISEMENT

Nu mă așteptam să joc titular la echipa mea de suflet. Am copilărit lângă stadion. Visul oricărui băiat care trecea pe str. Primăverii era să ajungă fotbalist, să calce măcar o dată gazonul terenului. Am jucat cu emoție și plăcere deosebită pentru Farul. E frumos pe stadion când te aplaudă 10.000–15.000 de spectatori din tribună. În plus, am cutreierat jumătate de lume cu Farul”, spunea Dumitru Tănase într-un interviu, conform