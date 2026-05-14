Marin Andrei s-a stins din viaţă. Fostul mare portar al României a decedat la vârsta de 85 de ani, A câştigat două titluri de campion, cu Rapid şi cu Dinamo, iar în echipa naţională de seniori a bifat o selecţie într-un meci cu Turcia din 1965, scor 1-2. Este deţinătorul unui record important în SuperLiga.

Doliu în fotbalul românesc! A murit primul jucător care a îmbrăcat tricoul granzilor Steaua, Dinamo şi Rapid

Născut la Târgovişte pe 22 octombrie 1940, Marin Andrei este primul jucător care a evoluat la cei trei granzi ai Capitalei: Steaua, Dinamo şi Rapid. Şi-a început cariera la Metalul Târgovişte, iar apoi s-a transferat în Bucureşti la Rapid, alături de care a câştigat titlul în 1967, .

A mai câştigat un titlu alături de Dinamo, în sezonul 1970-1971. El a apărat în echipa olimpică a României din 1964, , la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Totuşi, în naţionala de seniori a bifat o singură prezenţă, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 1966, 1-2 cu Turcia, fiind titularizat de Ilie Oană.

A crescut un urs în vestiar: „Ieșea la antrenament. Era foarte cuminte”

Este cunoscut şi pentru că, în perioada în care evolua la Metalul Târgovişte, a adus un urs în vestiar. Marin Andrei a crescut animalul până când a fost luat la Grădina Zoologică: „Ursulică. Un ursuleț vagabond! Ni l-a adus un pădurar din zona de munte a Dâmboviței. Stătea cu noi în vestiar, ieșea la antrenament. Era foarte cuminte. Mascota vie a echipei”, a povestit Marin Andrei pentru .

Fostul mare portar al României a avut ofertă din Peru. Marin Andrei a spus că peruvienii voiau un portar european şi l-au ales pe el. Dar fiind regimul comunist, nu a putut pleca din ţară. Cu toate acestea, nu a avut niciun regret referitor la faptul că a rămas:

„Am avut și eu o ofertă din străinătate. Și nu de oriunde, ci de la campioana din Peru! Club Universitario de Deportes, Lima. Fusese un amical al României la Montevideo, cu Uruguay, și apărase Mircea Constantinescu. În 1967. L-au văzut peruanii și au spus că vor portar european. Însă au aflat că el venea din Divizia B și au cerut unul din prima ligă. M-au ales pe mine. Mi se luase și cazare, și tot. Dar nu mi-a dat voie ministrul transporturilor. Mi-a părut rău, Nunweiller, Ion Ionescu, plecaseră mulți, dar pe mine nu m-au lăsat. Acum, sincer, dacă mă gândesc, e mai bine. Mi se schimba viața total. Și eu sunt mulțumit cu tot ce am făcut după!”, a spus Marin pentru sursa citată.

