Sport

Doliu în fotbalul românesc: a murit Silviu Stănescu, fostul jucător și antrenor al Universității Craiova

Fotbalul românesc e din nou în doliu. A murit la vârsta de 82 de ani Silviu Stănescu, fostul jucător și antrenor al Universității Craiova, cel care l-a descoperit, printre alții, pe Gheorghiță Geolgău.
Ovidiu Minea
03.08.2026 | 23:06
Doliu in fotbalul romanesc a murit Silviu Stanescu fostul jucator si antrenor al Universitatii Craiova
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Fostul antrenor Silviu Stănescu a murit la vârsta de 82 de ani. foto: colaj Fanatik
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Fotbalul românesc este iar în doliu. Fostul fotbalist și antrenor Silviu Stănescu a decedat cu câteva zile înainte de a împlini 82 de ani. Născut la Drăgășani, în Vâlcea, Stănescu a jucat fotbal la Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești.

A murit Silviu Stănescu. A antrenat multe echipe de prima ligă

Silviu Stănescu a lucrat și ca antrenor la Universitatea Craiova, însă doar ca secund sau la Centrul de Copii și Juniori. În schimb, cel care l-a descoperit pe fostul internațional Ion Gelogău, a antrenat mai multe echipe de primă ligă. Printre formațiile pe care Stănescu le-a condus în eșalonul de elită se numără FC Olt, Inter Sibiu, CSM Reșița, Ceahlăul Piatra Neamț și Politehnica Iași.

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Dezvăluirea în acest sens a fost făcută chiar de către regretatul om de fotbal în urmă cu aproximativ patru ani. Întâmplarea s-a petrecut bineînțeles pe vremea când și el era jucător. „M-am întâlnit cu cineva din Corabia, apropiat de Nelu (n.r. Ion Oblemenco), care mi-a zis că n-are nicio șansă (n.r. la Rapid), că nu are cum să joace de cei doi. Ionescu tocmai ieșise golgheter. «Vorbește și tu la conducere», mi-a zis. Așa că m-am dus până la președintele Consiliului Județean pentru Educație Fizică și Sport. Ăia erau pe dinafară. «E moale, e nu știu ce…».

Copil fiind, ținând mult la el, am zis că dacă nu-l iau, plec și eu! M-am dus la București, l-am luat din cantonament, era în cameră cu Jamaischi. Nu prea avea haine, și-a făcut repede bagajul și am ajuns la Craiova, la conducere. Abia l-am convins pe noul antrenor, Puiu Cosmoc. L-a luat și în anul ăla a ieșit golgheter. După aia, știți voi”, a spus atunci Silviu Stănescu, potrivit gsp.ro. 

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Primul club care a reacționat după decesul lui Silviu Stănescu

Silviu Stănescu se stabilise de mai mult timp la Suceava, unde a lucrat ca antrenor. De altfel, Cetatea 1932 Suceava a fost primul club din România care a reacționat după dispariția lui Stănescu.

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„Clubul Cetatea 1932 Suceava își exprimă profundul regret la aflarea veștii trecerii în neființă a fostului fotbalist și antrenor Silviu Stănescu, o personalitate care și-a dedicat întreaga viață fotbalului românesc.

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Născut la 24 august 1944, la Drăgășani, Silviu Stănescu a evoluat ca jucător pentru Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, iar ulterior a avut o carieră îndelungată de antrenor, pregătind echipe importante din fotbalul românesc și contribuind la formarea a numeroase generații de jucători.

Fotbalul sucevean îi datorează, de asemenea, recunoștință. Stabilit în Suceava în ultimii ani ai vieții, Silviu Stănescu a activat în cadrul Centrului de Copii și Juniori al fostei Cetatea Suceava, unde a fost mentor pentru mulți tineri fotbaliști și a avut un rol important în dezvoltarea unor jucători care au ajuns ulterior în fotbalul de performanță.

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În aceste momente de tristețe, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a postat clubul bucovinean pe Facebook.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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