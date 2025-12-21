Doliu în fotbalul românesc! A murit unul dintre cei mai duri fundași centrali din istoria țării

ADVERTISEMENT

Andrei Stocker, fost jucător de legendă al Jiului Petroșani, cunoscut drept unul dintre cei mai duri fundași centrali din istoria fotbalului românesc, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani.

Andrei Stocker, care a fost un jucător emblematic pentru Jiul Petroșani, s-a stins din viață. Fostul stoper avea 83 de ani și trăia în Suedia încă din anii ’80, iar decesul său a fost anunțat de jurnalistul petroșenean Genu Țuțu.

În presa din vremea în care Andrei Stocker era jucător în Liga 1, el era descris ca un fotbalist cu un fizic foarte impunător, „de baschetbalist”, și cu un stil de joc extrem de agresiv, care aducea teroare în rândul atacanților atunci când se apropia ora meciului contra Jiului Petroșani. „Keke”, așa cum era poreclit de apropiați, este fotbalistul cu cele mai multe apariții pe prima scenă a fotbalului românesc pentru Jiul Petroșani, mai exact 271 de partide într-un deceniu de activitate, între anii 1966 și 1976. El a făcut parte din

Andrei Stocker și Gogu Tonca, cuplul „diabolic” al Ligii 1

Colegul de cuplu al lui Andrei Stocker din centrul defensivei era Gogu Tonca, iar cei doi erau cunoscuți ca cei mai duri fotbaliști pe care un atacant îi putea întâlni în acea perioadă. Într-un reportaj realizat de , Marcel Răducanu, cunoscut pentru tehnica sa impresionantă prin care își scotea adversarii din joc, a recunoscut că făcea tot posibilul să nu joace împotriva celor doi:

„În nouă ani cât am jucat la Steaua, am făcut deplasarea la Petroșani doar de vreo cinci ori. Mă dădeam accidentat special ca să nu merg să joc acolo”, spunea fostul mijlocaș al Stelei,