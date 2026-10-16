Sport

Doliu în fotbalul românesc! Bogdan Iatan a murit la doar 45 de ani. Anunțul făcut de Liga Profesionistă de Fotbal

FANATIK
16.10.2026 | 17:34
Doliu in fotbalul romanesc Bogdan Iatan a murit la doar 45 de ani Anuntul facut de Liga Profesionista de Fotbal
A murit Bogdan Iatan / Foto: edit Fanatik
Veste tristă pentru fotbalul românesc! Bogdan Iatan, angajat al Ligii Profesioniste de Fotbal de mai bine de un deceniu, s-a stins din viață la vârsta de doar 45 de ani.
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Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Bogdan Iatan. Acesta făcea parte din echipa Ligii Profesioniste de Fotbal încă din anul 2014, activând în cadrul Departamentului Imagine – Comunicare. Anunțul decesului a fost făcut vineri, 16 octombrie, chiar de reprezentanții LPF.

A murit Bogdan Iatan! Liga Profesionistă de Fotbal, mesaj emoționant după decesul angajatului său

Bogdan Iatan și-a desfășurat activitatea în cadrul LPF timp de aproximativ 12 ani, fiind implicat în departamentul responsabil de imaginea și comunicarea instituției care organizează SuperLiga României. Reprezentanții Ligii Profesioniste de Fotbal au transmis un mesaj de condoleanțe, în care au evidențiat profesionalismul celui dispărut și relația apropiată pe care acesta o avea cu oamenii din instituție.

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Colegul și prietenul nostru Bogdan Iatan a încetat din viață la vârsta de 45 de ani. Angajat din anul 2014 la Departamentul Imagine – Comunicare, Bogdan a fost un profesionist desăvârșit și un om de care ne va fi tot timpul dor. Liga Profesionistă de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să te odihnească, dragă Bogdan!”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al LPF.

Când va fi înmormântat Bogdan Iatan

Potrivit anunțului privind funeraliile, trupul neînsuflețit al lui Bogdan Iatan va fi depus sâmbătă, 17 octombrie 2026, începând cu ora 15:00, la capela Bisericii Sfântul Ilie din Ghencea, situată pe strada Floare de Gheață, numărul 1, sector 5, București.

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Cei care l-au cunoscut și doresc să îi aducă un ultim omagiu vor putea merge la capelă pentru a-și lua rămas-bun. Slujba de înmormântare este programată luni, 19 octombrie 2026, de la ora 11:00, la aceeași biserică. Cauza decesului nu a fost precizată în comunicatul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

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