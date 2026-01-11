Sport

Doliu în fotbalul românesc! Dublul campion a murit la 84 de ani

Zi tristă pentru fotbalul românesc. Fostul mare jucător de fotbal s-a stins la vârsta de 84 de ani. Cariera impresionantă. „Apărătorul de fier al ultimei generații de aur”.
Alex Bodnariu
11.01.2026 | 19:05
Doliu in fotbalul romanesc Dublul campion a murit la 84 de ani
ULTIMA ORĂ
Un alt fost mare fotbalist român s-a stins din viață
ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc este din nou în doliu. Eugen Pojoni, cunoscut și sub numele maghiar Jenő Pozsonyi, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Fost fundaș emblematic al UTA Arad, campion al României și component al generației care a scris istorie în cupele europene, Pojoni rămâne un nume de referință în istoria clubului arădean.

Eugen Pojoni, fostul mare fotbalist român, s-a stins din viață!

Născut la 1 ianuarie 1942, la Ibănești, Eugen Pojoni a fost unul dintre stâlpii apărării arădene în perioada de aur a clubului. A evoluat pentru UTA între 1967 și 1977, interval în care a câștigat două titluri consecutive de campion al României, în sezoanele 1968-1969 și 1969-1970.

ADVERTISEMENT

Numele său rămâne legat de una dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc. În 1970, UTA Arad a eliminat campioana Europei, Feyenoord. La nivel internațional, Eugen Pojoni a fost selecționat la naționala de tineret a României, participând la Campionatul European U18.

Eugen Pojoni l-a debutat pe Dorinel Munteanu la 14 ani!

După retragere, a rămas aproape de fotbal din postura de antrenor, activând în ligile inferioare. Un moment definitoriu al carierei sale din afara terenului a fost lansarea în fotbalul mare a lui Dorinel Munteanu, debutat sub comanda sa la doar 14 ani, la echipa Oravița.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

„Începutul de an ne aduce și o veste tristă: astăzi, fotbalul arădean îl pierde pe Eugen Pojoni (Jenő Pozsonyi), apărătorul de fier al ultimei generații de aur a UTA-ei. S-a născut pe 1 ianuarie 1942, la Reghin, județul Mureș. A jucat ca fundaș central și a devenit unul dintre apărătorii importanți ai UTA-ei în perioada 1967-1977.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul...
Digisport.ro
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne

A crescut la Reghin și a început fotbalul la Avântul Reghin, între 1957 și 1961. În 1962 a semnat cu Viitorul București, pentru care a jucat un meci în Divizia A. În aceeași perioadă a trecut la Crișul Oradea (1962-1967), evoluând în Divizia A și B. La Oradea a atras atenția cluburilor mari și a crescut ca fundaș, fiind selecționat la naționala de tineret a României și bifând mai multe meciuri internaționale la acest nivel.

După experiența din orașul vecin, Pojoni a fost dorit la Arad, însă transferul a fost blocat timp de un an. Ulterior, a primit dezlegarea și a ajuns să adune 247 de meciuri și 9 goluri pentru UTA, în campionat. Cu echipa arădeană a câștigat două titluri de campion al României, în sezoanele 1968-1969 și 1969-1970.

ADVERTISEMENT

A jucat și în cupele europene cu UTA, inclusiv meciuri memorabile în Cupa Campionilor. A fost cunoscut drept apărător de fier și iubit de suporterii arădeni, făcând parte din generația considerată ultima generație de aur a clubului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris cei de la UTA Arad pe rețelele de socializare.

Ce gol fabulos a dat Grameni de la Rapid. L-a copiat pe Gică...
Fanatik
Ce gol fabulos a dat Grameni de la Rapid. L-a copiat pe Gică Hagi. Video
Dinamo, final de cantonament în Antalya! Trei puncte forte şi trei minusuri ale...
Fanatik
Dinamo, final de cantonament în Antalya! Trei puncte forte şi trei minusuri ale „câinilor” înainte de reluarea SuperLigii
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Odense – CSM București 24-33....
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Odense – CSM București 24-33. ”Tigroaicele” încep anul 2026 cu o victorie colosală în Danemarca
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Legenda Craiovei s-a dezlănțuit la adresa lui Bölöni: 'Vârsta îi joacă feste! Balaci...
iamsport.ro
Legenda Craiovei s-a dezlănțuit la adresa lui Bölöni: 'Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!