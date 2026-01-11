Doliu în fotbalul românesc! Dublul campion a murit la 84 de ani

ADVERTISEMENT

F Eugen Pojoni, cunoscut și sub numele maghiar Jenő Pozsonyi, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Fost fundaș emblematic al UTA Arad, campion al României și component al generației care a scris istorie în cupele europene, Pojoni rămâne un nume de referință în istoria clubului arădean.

Eugen Pojoni, fostul mare fotbalist român, s-a stins din viață!

Născut la 1 ianuarie 1942, la Ibănești, Eugen Pojoni a fost unul dintre stâlpii apărării arădene în perioada de aur a clubului. A evoluat pentru UTA între 1967 și 1977, interval în care a câștigat două titluri consecutive de campion al României, în sezoanele 1968-1969 și 1969-1970.

Numele său rămâne legat de una dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc. În 1970, UTA Arad a eliminat campioana Europei, Feyenoord. La nivel internațional, Eugen Pojoni a fost selecționat la naționala de tineret a României, participând la Campionatul European U18.

Eugen Pojoni l-a debutat pe Dorinel Munteanu la 14 ani!

După retragere, a rămas aproape de fotbal din postura de antrenor, activând în ligile inferioare. Un moment definitoriu al carierei sale din afara terenului a fost lansarea în fotbalul mare a lui , debutat sub comanda sa la doar 14 ani, la echipa Oravița.

„Începutul de an ne aduce și o veste tristă: astăzi, fotbalul arădean îl pierde pe Eugen Pojoni (Jenő Pozsonyi), apărătorul de fier al ultimei generații de aur a UTA-ei. S-a născut pe 1 ianuarie 1942, la Reghin, județul Mureș. A jucat ca fundaș central și a devenit unul dintre apărătorii importanți ai UTA-ei în perioada 1967-1977.

A crescut la Reghin și a început fotbalul la Avântul Reghin, între 1957 și 1961. În 1962 a semnat cu Viitorul București, pentru care a jucat un meci în Divizia A. În aceeași perioadă a trecut la Crișul Oradea (1962-1967), evoluând în Divizia A și B. La Oradea a atras atenția cluburilor mari și a crescut ca fundaș, fiind selecționat la naționala de tineret a României și bifând mai multe meciuri internaționale la acest nivel.

După experiența din orașul vecin, Pojoni a fost dorit la Arad, însă transferul a fost blocat timp de un an. Ulterior, a primit dezlegarea și a ajuns să adune 247 de meciuri și 9 goluri pentru UTA, în campionat. Cu echipa arădeană a câștigat două titluri de campion al României, în sezoanele 1968-1969 și 1969-1970.

A jucat și în cupele europene cu UTA, inclusiv meciuri memorabile în Cupa Campionilor. A fost cunoscut drept apărător de fier și iubit de suporterii arădeni, făcând parte din generația considerată ultima generație de aur a clubului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris cei de la UTA Arad pe rețelele de socializare.