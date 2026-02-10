Doliu în fotbalul românesc! Fosta glorie a lui Dinamo și UTA a murit într-un azil de bătrâni

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc a primit o veste tristă în ziua de 10 februarie. Iosif Szakacs, fost mare jucător la UTA și Dinamo în anii ’50, s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani.

Veste tristă pentru UTA și Dinamo! A murit Iosif Szakacs

UTA și Dinamo sunt în doliu după ce Iosif Szakacs, fostă mare glorie a celor două cluburi de tradiție din România, s-a stins din viață pe 10 februarie, la vârsta de 92 de ani, într-un azil de bătrâni de lângă Oradea. Fostul mijlocaș și-a început cariera la Arad, unde a câștigat atât Cupa României în 1953, cât și Divizia A un an mai târziu, alături de UTA, pe vremea când echipa se numea Flamura Roșie.

antrenată de Coloman Braun. Printre vedetele echipei se mai numărau Zoltan Farmati, Andrei Mercea, Coco Dumitrescu, Gyuri Vaczi I și Iosif Kapas.

Apogeul l-a cunoscut la Dinamo! Hat-trick în finala Cupei României

După ce a plecat de la UTA și a mai trecut și pe la Dinamo Brașov, iar cei doi erau cunoscuți drept Szakacs I și Szakacs II. Uțu, Popa, Călinoiu, Alexandru, Nunweiller, Anghel, Piți Varga, Ene I sau Kőszegi mai jucau pentru „câini” în acea perioadă.

În 1959, el a ridicat Cupa României și alături de Dinamo, după ce o făcuse deja cu UTA Arad. A avut un merit extraordinar în această performanță după ce a reușit să înscrie un hat-trick în finala cu Baia Mare. Foarte puțini jucători au reușit acest lucru în istoria Cupei României, iar printre ei se regăsesc Sabin Ilie și Florin Răducioiu. Ultimii ani din carieră și i-a petrecut la Oradea, unde s-a și stins din viață la vârsta de 92 de ani.