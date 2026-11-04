Doliu în fotbalul românesc. Fostul atacant al Oțelului a murit

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Vadim Crîcimari, fostul atacant care a evoluat în cariera sa și pentru , s-a stins din viață la vârsta de doar 38 de ani. Clubul din SuperLiga a făcut anunțul pe pagina oficială, precizând și motivul din spatele dispariției dintre noi a fostului jucător.

Doliu în fotbalul românesc. Vadim Crîcimari, fostul atacant al Oțelului, a murit

Fostul fotbalist moldovean a pierdut lupta cu o formă agresivă de cancer, diagnosticată în luna martie a acestui an. În ciuda eforturilor medicilor și a luptei crâncene duse în ultimele luni, organismul său a cedat, în rândul suporterilor și al foștilor colegi de pe teren. Trista veste a fost anunțată de prietenul și fostul său coechipier Anatolii Cheptine, informează . La scurt timp, Oțelul a postat un mesaj de condoleanțe: „Vadim Crîcimari, atacant care a jucat în roș-alb-albastru în sezonul 2021-2022, a plecat într-o lume mai bună. Condoleanțe familiei!”, a scris formația din SuperLiga, pe pagina oficială de Facebook.

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Născut pe 22 august 1988, la Tiraspol, Rep. Moldova, el a debutat în fotbal la Sfîntul Gheorghe Suruceni. El și-a trecut în CV formații din prima ligă a Moldovei, dar și din Azerbaijan și liga secundă din Rusia. A îmbrăcat de-a lungul carierei tricourile celor de la FK Mughan (Azerbaijan), Rapid Ghidighici, FC Speranta Crihana Veche, Zimbru Chișinău, FC Tosno (Rusia, L2), SKA-Energhia Habarovsk (Rusia, L2), Academia Chișinău, FC Dinamo-Auto Tiraspol, CSF Speranta Nisporeni, FC Floresti și Dacia Buiucani.

După experiența de la Oțelul (sezonul 2021/2022), în care nu a bifat niciun meci oficial, el a revenit la Dacia Buiucani, jucând ulterior tot în Moldova pentru Victoria Chișinău și Speranis Nisporeni, de unde s-a retras la startul acestui an. Până să părăsească această lume, Vadim Crîcimari a fost antrenor la o școală de copii și juniori din Republica Moldova (Premier Football). „Vadim vine cu o abordare modernă, multă pasiune și dedicare pentru formarea noii generații de fotbaliști.Bine ai venit în echipa noastră!”, era o parte din mesajul cu care Vadim Crîcimari era prezentat de Premier Football la alăturarea sa în proiect, în vara anului 2025.

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Diagnostic crunt pentru Vadim Crîcimari

Conform sursei precizate mai sus, fotbalistul urma încă din primăvara acestui an un tratament în Italia pentru limfom Burkitt în stadiul patru – o formă agresivă de cancer. Comunitatea fotbalistică din Moldova a organizat o colectare de fonduri pentru tratamentul său, în urma căreia s-a strâns suma de peste 23.000 de euro. Fostul fotbalist a lăsat în urmă o familie formată din Victoria (soția), Rianna (fiica, 11 ani), și Raul (fiul, 5 ani). „Vadim a trăit mereu pentru fotbal, iar astăzi continuă să inspire din postura de antrenor al clubului Premier Football, unde transmite mai departe pasiunea, disciplina și valorile acestui sport copiilor pe care îi pregătește zi de zi. Fotbalul ne-a învățat că cele mai importante victorii se obțin împreună. Astăzi nu e despre fotbal, ci despre viață, iar Vadim are nevoie de noi mai mult ca niciodată — să fim o adevărată echipă alături de el în această luptă”, este doar o parte a mesajului postat pe pagina de Facebook a școlii Premier Football, după ce aflase de diagnosticul fostului jucător.