Doliu în fotbalul românesc! Fostul mare conducător a murit chiar de ziua lui

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Corneliu Costinescu, care a ținut Bacăul 15 ani în prima ligă și a fost 12 ani în Comitetul Executiv al FRF a murit astăzi, joi, 1 octombrie, când împlinea 91 de ani. El a lucrat cu antrenori celebri, inclusiv cu Angelo Niculescu, tehnicianul care a pregătit naționala la Mondialele din 1970.

A murit Corneliu Costinescu. Avea 91 de ani

Unul dintre cei mai longevivi conducători din istoria fotbalului românesc, Corneliu Costinescu, a murit joi, 1 octombrie. Costinescu a condus Sport Club Bacău în perioada 1 octombrie 1974 – 1 aprilie 1990.

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Apoi, între 1991 și 2005, Corneliu Costinescu a fost președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacău, iar între 1993 și 2005 a fost membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. În 2005 a fost ales vicepreședinte al FRF, în același an el renunțând la toate funcțiile pe care le avea, cu excepția celei de președinte al Comisiei de Fair-Play din cadrul FRF.

A înființat Știința Bacău, club la care a jucat tatăl lui Cristi Ciocoiu

, Corneliu Costinescu a fost antrenor, începând cu 1965, la Știința Bacău, echipă la care a jucat și tatăl lui Cristi Ciocoiu. Avându-l pe Costinescu tehnician, echipa universitară băcăuană a ajuns din campionatul orășenesc până în Divizia B în doar patru ani.

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Imediat după ce a promovat cu Știința în liga secundă, Costinescu a fost numit conducător la SC Bacău. Retrogradați în 1974, la un an după ce se clasaseră pe locul 4 în Divizia A, băcăuanii au revenit imediat în prima ligă, unde au stat neîntrerupt până în 1993.

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Corneliu Costinescu a adus la Bacău antrenori celebri

În perioada în care Corneliu Costinescu a condus Sport Club Bacău, gruparea din orașul lui Bacovia a avut antrenori celebri. Printre aceștia s-au aflat Gheorghe Constantin, Dumitru Nicolae Nicușor, Traian Ionescu, Angelo Niculescu ori Nicolae Vătafu sau Mircea Nedelcu.

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În această perioadă, la Bacău au evoluat și jucători care au avut peste 250 de meciuri în prima ligă, ca Gheorghe Andrieș, Vasile Șoiman, Mihai Cărpuci, Costel Solomon, Vasile Șoșu. Sub comanda lui Costinescu, la gruparea din urbea lui Bacovia a evoluat și Gică Burleanu, tatăl președintelui FRF, Răzvan Burleanu.