Sport

A murit „tăticul fotbalistic” al lui Pantilimon, Valerian Voicu, conducătorul care a contribuit decisiv și la formarea lui Andrei Burcă

Ovidiu Minea
12.10.2026 | 13:40
A murit taticul fotbalistic al lui Pantilimon Valerian Voicu conducatorul care a contribuit decisiv si la formarea lui Andrei Burca
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A murit Valerian Vornicu, fostul conducător din fotbalul românesc și cel care l-a descoperit pe Patilimon. Foto: colaj Fanatik
Unul dintre cei mai longevivi conducători din fotbalul românesc, care a fost președinte la Aerostar Bacău timp de 27 de ani, a decedat la vârsta de 67 de ani
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Președinte al secției de fotbal a CS Aerostar Bacău din vara lui 1997 până în primăvara lui 2024, Valerian Voicu a murit în noaptea de 11 spre 12 octombrie, la nici 68 de ani. Voicu a fost „tăticul fotbalistic” al fostului portar al tricolorilor, Costel Pantilimon, și a contribuit decisiv la formarea unui alt jucător de națională, Andrei Burcă, dar și a altor fotbaliști notabili.

Valerian Voicu a murit în aceeași lună cu un alt conducător celebru, Corneliu Costinescu

Fotbalul băcăuan este iar în doliu. După decesul lui Corneliu Costinescu, fost președinte al SC Bacău în perioada 1974-1990, care a murit pe 1 octombrie, în ziua în care împlinea 91 de ani, un alt conducător cunoscut al urbei lui Bacovia, Valerian Voicu, a trecut la cele veșnice.

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Voicu a decedat în noaptea de 11 spre 12 octombrie, cu puțin timp înainte de a împlini 68 de ani. El a fost președintele secției de fotbal a CS Aerostar Bacău din vara lui 1997 până în primăvara lui 2024, când s-a retras din funcție, din motive de sănătate.

„Tăticul fotbalistic” al lui Pantilimon a murit

La cârma lui Aerostar Bacău, echipă care a jucat decenii la rând în eșaloanele doi și trei, Valerian Voicu a pus accent deosebit pe creșterea tinerilor. Unul dintre cele mai celebre produse ale echipei uzinei care activează în industria aeronautică este Costel Pantilimon.

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Pantilimon (39 ani) era recunoscut ca fiind „copilul” lui Voicu. Portarul care a fost cumpărat de Poli Timișoara de la Aerostar la 17 ani a și recunoscut ulterior că îi datorează enorm conducătorului care a decedat. „Panti”, care a ajuns apoi la cluburi celebre, precum Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna, Nottingham Forest, Omonia Nicosia și Denizlispor, dar și la naționala României, unde a bifat 27 de meciuri, a ținut în permanență legătura cu „tăticul lui fotbalistic”. Costel Pantilimon nu a fost singurul nume important plecat în fotbal de la Aerostar Bacău.

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Și Andrei Burcă s-a lansat la Aerostar Bacău

Un alt produs de top lansat de clubul băcăuan în perioada în care acesta a fost condus de Valerian Voicu a fost Andrei Burcă (33 de ani). Actualul stoper al naționalei României a jucat până la 20 de ani la gruparea care acum evoluează în Liga a III-a. La Aerostar s-a mai lansat și mijlocașul Sebastian Ghinga (39 de ani), care a jucat la Sportul Studențesc, FC Botoșani, Sepsi ori Petrolul, sau actualul atacant al Farului, Nicolas Constantinescu (20 de ani).

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Ambii băieți ai lui Valerian Voicu, Emil și Gabi, au cochetat cu fotbalul. Emil a fost un portar promițător, care a fost la un pas de a semna cu Poli Iași, iar Gabi a fost ani buni team-manager la mai multe echipe băcăuane.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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