Doliu în fotbalul românesc! Jucătorul a murit la doar 31 de ani

ADVERTISEMENT

Ionuț Vițan, fost jucător al echipei CS Minerul Motru, s-a stins din viață la vârsta de doar 31 de ani, lăsând în urmă un gol imens și multă suferință printre cei care l-au cunoscut. Presa locală a scris despre trecerea sa în neființă, după postările apropiaților în mediul online.

Ionuț Vițan a murit la doar 31 de ani. Doliu pentru comunitatea din Motru

. Vestea dispariției premature a lui Ionuț Vițan a fost făcută publică pe rețelele de socializare de către apropiați și foști cunoscuți. El a fost un nume cunoscut în fotbalul gorjean, după ce a îmbrăcat în trecut tricoul formației Minerul Motru, echipă de care a rămas profund atașat prin intermediul experienței sale sportive și al relațiilor legate pe gazon.

ADVERTISEMENT

La o vârstă la care avea încă întreaga viață înainte și planuri de viitor, , provocând un șoc profund în rândul foștilor colegi, prieteni și suporteri. „Fostul fotbalist a plecat mult prea devreme dintre cei dragi”, au notat cei de la , în timp ce a scris că „Vestea morții lui Ionuț Vitan a provocat tristețe în rândul celor care l-au cunoscut și al celor alături de care a evoluat pe terenul de fotbal”.

Ionuț Vițan lăsase fotbalul pentru o altă meserie

În ultimii ani, Ionuț Vițan se mutase în București, unde căuta să-și construiască un nou parcurs profesional și personal, orientându-se către domeniul frizeriei. Din păcate, destinul a fost implacabil, iar trecerea sa în neființă la doar 31 de ani a lăsat în urmă familii îndurerate. Pe rețelele de socializare, zeci de mesaje de condoleanțe curg din partea celor care l-au apreciat atât ca sportiv pe terenul de fotbal, cât și ca om în viața de zi cu zi. „Condoleanțe și mare păcat ca era băiat tânăr și frumos o mare durere”, „Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace”, „Sincere condoleanțe!”, au fost o parte dintre comentariile lăsate de diverși oameni.

ADVERTISEMENT

În cele mai recente postări de pe contul personal de Facebook, Ionuț Vițan posta fotografii în care arăta că încă este activ și practică sport. Pe lângă poze din sala de forță, el postase în vară o poză alături de coechipierii de la Gloria Comana, iar în primăvară distribuia postările celor de la Foresta Vagiulești. „Salutare! Caut o echipă de liga a 4-a să mă transfer, din toamnă. M-am mutat în București de curând, sunt atacant și am mai jucat la 5 echipe la liga a 4-a (specific nu caut bani, vreau doar un club care să fie atmosfera și vor să evolueze)”, era anunțul pe care îl posta în luna iunie într-un grup de Facebook intitulat Fotbal București.