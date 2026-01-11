Sport

Doliu în fotbalul românesc! Legenda clubului a murit la 73 de ani

Fotbalul românesc este în doliu după ce un nume mare a decedat. Acesta a fost component al „Generației de Aur” al celor de la Poli Iași.
Mihai Dragomir
11.01.2026 | 15:30
Doliu in fotbalul romanesc Legenda clubului a murit la 73 de ani
Doliu în fotbalul românesc după dispariția legendei de la Poli Iași. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Este doliu în fotbalul românesc după ce un fost mare jucător ne-a părăsit. Legenda clubului Poli Iași a plecat dintre noi la vârsta de 73 de ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de evenimentul nefericit.

Poli Iași, în doliu. Legenda clubului moldovean a murit

Începutul acestui an a venit, din păcate, și cu vești triste. Tot mai mulți sportivi sau foști sportivi ne-au părăsit în cele aproape două săptămâni care s-au scurs deja din 2026.

După dispariția legendelor mondiale precum Terry Yorath, care a murit la 75 de ani, și a lui Martin Chivers, care a murit la 80 de ani, tragedia a lovit și în fotbalul românesc.

Mai exact, conform ziaruldeiasi.ro, Dumitru „Mituș” Anton s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Acesta bifase 303 meciuri în prima ligă pentru Poli, dar și multe alte partide oficiale, fiind legitimat la clubul moldav în perioada 1973-1985.

Fostul mare fotbalist a antrenat, pentru o scurtă perioadă de timp, Poli Iași în prima ligă, în sezonul 1995-1996. După retragerea din activitate, el a fost profesor de educație fizică și sport.

Doliu Poli Iași
Dumitru „Mituș” Anton / foto: ziaruldeiasi.ro

Pe ce loc a terminat Poli Iași anul 2025 în Liga 2

Ultima etapă din Liga 2 în 2025 s-a consumat la mijlocul lunii decembrie. Politehnica Iaşi a jucat în deplasare cu CSC Şelimbăr, de unde s-a întors fără niciun punct. Sibienii au câștigat cu 2-1 (D. Benzar 33, A. Șerban 39 / Camara 60).

Echipa lui Tibor Selymes a încheiat anul pe locul 10, cu 25 de puncte, la 7 puncte de locul 6, ultimul care garantează play-off-ul, și pe care l-a ocupat CSM Reșița.

Tags:
