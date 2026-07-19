Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”

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Doliu în lumea presei sportive din România. Mircea M. Ionescu, unul dintre cei mai cunoscuţi jurnalişti şi scriitori români, s-a stins din viaţă duminică seara, la vârsta de 80 de ani. A avut o carieră de peste cinci decenii care şi-au pus amprenta asupra presei sportive din România şi nu numai.

Mircea M. Ionescu s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani: „Cu zece minute înaintea finalei Cupei Mondiale”

Anunţul trist a fost făcut de jurnalistul Alin Buzărin pe reţelele de socializare: „Cu zece minute înaintea finalei Cupei Mondiale, o veste groaznică a abătut atenția de la New Jersey. S-a stins Mircea M. Ionescu! Odihnă veșnică, MMI! Marele gazerar, dramaturg, om de cultură Mircea M. Ionescu (31.10.1945-,19.07.2026), este de astăzi încolo ce-a fost dintotdeauna.

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Legendă! A fost imens, multilateral, plus, înainte de orice, un om extraordinar. Am avut privilegiul ca MMI să mă considere printre prietenii săi! Dormi în pace? Da! Dar mai ales „bun găsit, dragi prieteni ai fotbalului”, așa cum ne saluta el întotdeauna…”, a transmis Buzărin.

Cum a ajuns ziarist: „Dumnezeu a făcut să-mi rup o claviculă, pentru că altfel astăzi vorbeai cu un inginer din Valea Jiului”

Mircea M. Ionescu a fost absolvent al Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti, apoi a urmat cursuri de jurnalism. Într-un interviu acordat în urmă cu câţiva ani, a spus cum a ajuns să fie ziarist: „Dumnezeu a făcut să-mi rup o claviculă, pentru că altfel astăzi vorbeai cu un inginer din Valea Jiului. Voiau să mă ia la Institutul de Mine fără examen, să mă bage în facultate, ca să joc rugby la ei”, spunea Ionescu pentru .

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A studiat în Statele Unite, dar şi-a început cariera în presă în România, la publicaţii precum „Munca”, „Sportul” şi „Fotbal”. A devenit apoi comentator Radio şi TV. A plecat în Statele Unite, dar a continuat să activeze în presa românească. A coordonat „Lumea Sporturilor”, primul săptămânal român din afara ţării, între 1987 şi 2005.

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A fost prezent la finala Cupei Campionilor din 1986 şi la Mondialul din 1994

Mircea M. Ionescu este unul dintre jurnaliştii români prezenţi la , în care Steaua cucerea, în premieră, Cupa Campionilor Europeni, după finala câştigată la loviturile de departajare în faţa Barcelonei, scor 2-0.

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De asemenea, Mircea M. Ionescu a fost alături de „Generaţia de Aur” în parcursul de vis de la Campionatul Mondial din 1994 din Statele Unite, .