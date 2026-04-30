Doliu în fotbalul românesc. Un celebru conducător de club s-a stins din viață

O nouă tragedie a lovit fotbalul din România. Unul dintre cei mai apreciați conducători de club din țara noastră, care s-a aflat timp de ani mulți în fruntea unei grupări importante, a decedat miercuri, 29 aprilie.

Un fost conducător de club din fotbal a murit

Este vorba de Viorel Măstăcăneanu, președintele celor de la Ceahlăul Piatra Neamț între 2006 și 2014, când echipa evolua în Liga 1. Acesta s-a aflat la conducerea clubului în perioada în care patron era Gheorghe Ștefan, supranumit ”Pinalti”, care îi era și naș.

”Viorel Măstăcăneanu a trecut la cele veșnice. Viorel Măstăcăneanu, fost președinte al Consiliului de Administrație al FC Ceahlăul, a plecat la ceruri, miercuri, 29 aprilie. Condoleanțe familiei”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a CSM Ceahlăul Piatra Neamț, .

”Tragedie în fotbalul nemțean! Cu sinceră și adâncă durere vă anunț decesul fulgerător al celui care a fost, la atâtea bucurii și necazuri, Președintele nostru și amicul tuturor, Domnul Măstăcăneanu!! Condoleanțe celor dragi, condoleanțe familiei Ceahlăul, condoleanțe tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească, Nea Vio!”, a scris și Gelu Crăcană, fostul ofițer de presă al nemțenilor, pe rețelele de socializare.

Când va avea loc înmormântarea

Fiica fostului conducător de la Ceahlăul Piatra Neamț, Irina Măstăcăneanu, a oferit mai multe detalii cu privire la programul funeraliilor. Omul care și-a dedicat viața grupării din Piatra Neamț va fi înmormântat sâmbătă, 2 mai.

”Pentru cei ce vor să își ia rămas bun de la tatăl nostru, Viorel Măstăcăneanu: va fi depus azi la capela bisericii Sfântul Ioan din cartierul Mărăței, cu puțin înainte de citirea stâlpilor, de la ora 18:00.

Slujba va avea loc sâmbătă, 2 mai, la Biserica Sfântul Ioan, iar înmormântarea va avea loc în jurul orei 13:00 la cimitirul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, din cartierul Vânători”, a anunțat fiica fostului președinte, pe contul de Facebook.

Omagiu din partea fanilor

În ciuda îngrijorării pe care o au pentru , suporterii Ceahlăului Piatra Neamț și-au exprimat regretul în urma decesului lui Viorel Măstăcăneanu.

”Fost președinte al Consiliului de Administrație al FC Ceahlăul, Viorel Măstăcăneanu a fost unul din oamenii cărora cu siguranță li se poate dedica o pagină din istoria fotbalului nemțean. Dumnezeu să-l odihnească!”, au scris fanii ”galben-negrilor”, în mediul online.