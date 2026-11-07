Sport

Doliu în fotbalul românesc! Un cunoscut tenor și suporter al FCU Craiova a murit cu o zi înainte de a împlini 57 de ani

Catalin Oprea
07.11.2026 | 15:00
Doliu in fotbalul romanesc Un cunoscut tenor si suporter al FCU Craiova a murit cu o zi inainte de a implini 57 de ani
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A murit Marian Dăbuleanu / Foto: Facebook@FCU Craiova
Fotbalul din Craiova este în doliu după dispariția lui Marian Dăbuleanu, unul dintre cei mai fideli suporteri ai FCU Craiova. Tenorul, care făcea parte din corul Filarmonicii Oltenia, s-a stins din viață cu doar o zi înainte de a împlini 57 de ani.
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Vestea tristă a fost anunțată printr-un mesaj emoționant dedicat celui care a fost alături de echipa alb-albastră atât în momentele de glorie, cât și în perioadele dificile. Marian Dăbuleanu era cunoscut nu doar pentru pasiunea sa pentru fotbal, ci și pentru activitatea artistică.

Doliu la Craiova! Tenorul Marian Dăbuleanu a murit înainte de a împlini 57 de ani

Marian Dăbuleanu a fost unul dintre suporterii înfocați ai formației patronate de Adrian Mititelu. Dincolo de dragostea pentru culorile alb-albastre, acesta și-a dedicat o parte importantă a vieții muzicii, fiind tenor în cadrul corului Filarmonicii Oltenia.

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Dispariția sa a provocat tristețe în rândul comunității suporterilor FCU Craiova, care a transmis un mesaj de rămas-bun, sub titlul „S-a stins vocea tenorului din tribună”.

Familia FCU Craiova a pierdut un membru important. S-a stins, cu doar o zi înainte de a împlini 57 de ani, Marian Dăbuleanu, unul dintre cei mai fideli suporteri. Un om lipit de suflarea alb-albastră la bine și la rău. Marian nu era doar suporter, ci și artist adevărat. Era tenor, component al corului Filarmonicii Oltenia. De astăzi el va cânta în Împărăția Cerurilor, dar amintirea sa va rămâne vie printre toți cei care iubesc cu adevărat Știința! Odihnească-se în pace! Condoleanțe familiei! Marian Dăbuleanu va rămâne mereu unul dintre noi!”, se arată în mesajul celor de la FCU.

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Marian Dăbuleanu, o viață alb-albastră de artist

Marian Dăbuleanu a fost tenor și membru al corului Filarmonicii Oltenia, având o activitate artistică îndelungată la Craiova. În 2013, a interpretat rolul Giuseppe în opera „La Traviata”, de Giuseppe Verdi, iar în 2016 a făcut parte din distribuția spectacolului „Don Carlo”, unde a jucat rolul unui herald regal.

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Artistul s-a implicat și în acțiuni caritabile, participând în decembrie 2013 la un recital de colinde dedicat copiilor și adulților cu autism. În 2015, a apărut într-un reportaj publicat de „Adevărul”, în care povestea despre pisica devenită mascota Filarmonicii Oltenia. În plus, nu-și ascundea niciodată simpatia pentru FCU Craiova.

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