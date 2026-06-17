Doliu în Franța! Antrenorul echipei din Ligue 1 a murit la 58 de ani

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Doliu în fotbalul din Franța! Antrenorul Eric Roy a murit la vârsta de 58 de ani. Tehnicianul încă se afla sub contract cu Brest, echipă din Ligue 1. El a fost fotbalist la Nice, Marseille, Lyon, Sunderland, Troyes și Rayo Vallecano și se lupta de aproximativ trei ani și jumătate cu un cancer la pancreas. Anunțul referitor la dispariția sa a fost făcut de familie în cursul zilei de miercuri.

Doliu în fotbalul din Franța! Eric Roy, antrenorul lui Brest, a murit la 58 de ani

În mesajul publicat pe Instagram, preluat de jurnaliștii francezi de la , soția și copiii săi au transmis: „În tot acest timp (n.r. cei trei ani și jumătate de luptă cu boala), a continuat să trăiască arătând o forță care ne impresionează chiar și astăzi, susținut de dragostea familiei sale, de fotbal, de munca sa și de această pasiune care nu l-a părăsit niciodată”.

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Născut la Nice, Eric Roy a activat pentru o perioadă după retragerea din activitatea de fotbalist în rol de comentator pentru RMC Sport. Pe banca celor de la Brest, a fost artizanul celei mai mari performanțe din istoria clubului, respectiv locul 3 în Ligue 1 la finalul sezonului 2023 – 2024. În baza acestei performanțe, echipa a evoluat în , în care s-a descurcat mult peste așteptări.

Eric Roy a reușit cea mai mare performanță din istoria lui Brest

Gruparea din Hexagon a reușit atunci, în stagiunea 2024 – 2025, chiar să iasă din acea grupă unică. Ulterior, în faza play-off-ului pentru accederea în optimile de finală, s-a duelat cu Parizienii s-au impus cu scorul general de 10-0, 3-0 în turul din deplasare și 7-0 în returul de pe teren propriu. Apoi, formația antrenată de Luis Enrique a câștigat în premieră marele trofeu, „recidivând” la finalul stagiunii recent încheiate.

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„Ceea ce a realizat în ultimii ani va rămâne excepționat pentru noi. Faptul că a trecut prin această încercare susținând un club, o echipă și o istorie atât de puternice spune multe despre omul care a fost. Iubea fotbalul la modul absolut. Perioada petrecută la Brest a fost una dintre cele mai frumoase din viața sa. I-a dat energie, bucurie și un motiv să continue, chiar și în cele mai dificile momente”, a mai transmis familia lui Eric Roy. „O figură emblematică a fotbalului francez, Eric Roy a decedat. Ligue 1 transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și tuturor celor dragi lui”, a fost mesajul transmis de cei de la Liga Profesionistă de Fotbal din Franța cu această ocazie extrem de tristă.