Doliu în Franța și Polonia! A murit unul dintre „călăii” roș-albaștrilor din celebra dublă manșă Steaua – Montpellier 0-8

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Jacek Ziober, legendă a lui Montpellier, s-a stins din viață la doar 60 de ani. Clubul francez a fost cel care a făcut anunțul pe rețelele de socializare, polonezul fiind unul dintre preferații suporterilor în cei 4 ani pe care i-a petrecut în Franța, din 1990 până în 1994. Steliștii au amintiri triste cu fosta extremă stânga, fiind marcator a două goluri în dubla manșă de tristă amintire din Cupa Cupelor.

Jacek Ziober, călăul „Stelei” din meciul cu Montpellier, a murit la vârsta de 60 de ani

Ziober era iubit de suporterii lui Montpellier. El evolua în bandă și s-a remarcat prin jocul său spumos și driblingurile sale care furau privirile. În 110 meciuri pentru francezi, el a marcat de 22 de ori, aceasta fiind cea mai prolifică perioadă a carierei sale. Din păcate, el la vârsta de 60 de ani.

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Două dintre golurile sale în tricoul francezilor au fost înscrise, din păcate, într-un meci de tristă amintire al Stelei. Roș-albaștrii au înfruntat Montpellier în optimile de finală ale Cupei Cupelor și au fost învinși drastic. Francezii au câștigat cu 5-0 în Franța și cu 3-0 pe Ghencea, iar în prima manșă Jacek Ziober a deschis scorul în minutul 27 și și-a trecut în cont „dubla” în minutul 62. Primul gol rămâne în amintire steliștilor, întrucât a venit după o gafă uriașă a lui Dumitru Stîngaciu, care a prins mingea în mâini, dar dorind să o ia din fața adversarului și-a băgat-o singur în poartă. În echipa de la acea vreme se mai aflau fotbaliști precum Dan Petrescu, sau Ilie Dumitrescu.



Fostul oficial al lui Montpellier i-a adus un omagiu lui Ziober, amintind de meciul de la București

Atât clubul, cât și mai mulți foști colegi și apropiați ai săi și-au exprimat regretele pentru trecerea în neființă a lui Jacek Ziober: „Cu o tristețe imensă, MHSC a aflat de moartea lui Jacek Ziober la vârsta de 60 de ani. Atacant la Montpellier la începutul anilor 1990, internaționalul polonez a jucat 110 meciuri pentru La Paillade și a marcat 22 de goluri. Gândurile noastre sunt alături de familia și cei dragi”, a scris clubul francez.

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🕊️ C’est avec une infinie tristesse que le MHSC a appris le décès de Jacek Ziober à l’âge de 60 ans. Attaquant pailladin au début des années 90, l’international polonais a disputé 110 matchs sous les couleurs de la Paillade et inscrit 22 buts. Nous pensons très fort à sa famille et à ses proches 🖤 — MHSC (@MontpellierHSC)



De asemenea, Ghislain Printant, care a făcut parte din stafful lui Montpellier în perioada petrecută de Ziober la club, i-a adus un ultim omagiu atacantului polonez, amintind de cele mai frumoase momente pe terenul de fotbal, printre care s-a regăsit și meciul de la București, de pe Ghencea, chiar dacă polonezul nu a marcat atunci: „Ce veste tristă. Atâtea amintiri, Jacek: aventura noastră europeană, Eindhoven, București, Manchester, bunătatea ta și adaptarea ta rapidă sub conducerea lui Henryk (Kasperczak). Odihnește-te în pace, Jacek. Gândurile noastre sunt alături de întreaga familie. Condoleanțe”, a scris fostul oficial al clubului.

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