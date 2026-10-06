Doliu în Franța și Polonia! A murit unul dintre „călăii” roș-albaștrilor din celebra dublă manșă Steaua – Montpellier 0-8

Jacek Ziober, legendă a lui Montpellier, s-a stins din viață la doar 60 de ani. Clubul francez a fost cel care a făcut anunțul pe rețelele de socializare, polonezul fiind unul dintre preferații suporterilor în cei 4 ani pe care i-a petrecut în Franța, din 1990 până în 1994. Steliștii au amintiri triste cu fosta extremă stânga, fiind marcator a două goluri în dubla manșă de tristă amintire din Cupa Cupelor.
Ziober era iubit de suporterii lui Montpellier. El evolua în bandă și s-a remarcat prin jocul său spumos și driblingurile sale care furau privirile. În 110 meciuri pentru francezi, el a marcat de 22 de ori, aceasta fiind cea mai prolifică perioadă a carierei sale. Din păcate, el s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani.
Două dintre golurile sale în tricoul francezilor au fost înscrise, din păcate, într-un meci de tristă amintire al Stelei. Roș-albaștrii au înfruntat Montpellier în optimile de finală ale Cupei Cupelor și au fost învinși drastic. Francezii au câștigat cu 5-0 în Franța și cu 3-0 pe Ghencea, iar în prima manșă Jacek Ziober a deschis scorul în minutul 27 și și-a trecut în cont „dubla” în minutul 62. Primul gol rămâne în amintire steliștilor, întrucât a venit după o gafă uriașă a lui Dumitru Stîngaciu, care a prins mingea în mâini, dar dorind să o ia din fața adversarului și-a băgat-o singur în poartă. În echipa de la acea vreme se mai aflau fotbaliști precum Dan Petrescu, Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan sau Ilie Dumitrescu.
Atât clubul, cât și mai mulți foști colegi și apropiați ai săi și-au exprimat regretele pentru trecerea în neființă a lui Jacek Ziober: „Cu o tristețe imensă, MHSC a aflat de moartea lui Jacek Ziober la vârsta de 60 de ani. Atacant la Montpellier la începutul anilor 1990, internaționalul polonez a jucat 110 meciuri pentru La Paillade și a marcat 22 de goluri. Gândurile noastre sunt alături de familia și cei dragi”, a scris clubul francez.
🕊️ C’est avec une infinie tristesse que le MHSC a appris le décès de Jacek Ziober à l’âge de 60 ans. Attaquant pailladin au début des années 90, l’international polonais a disputé 110 matchs sous les couleurs de la Paillade et inscrit 22 buts. Nous pensons très fort à sa famille et à ses proches 🖤
— MHSC (@MontpellierHSC) October 6, 2026
De asemenea, Ghislain Printant, care a făcut parte din stafful lui Montpellier în perioada petrecută de Ziober la club, i-a adus un ultim omagiu atacantului polonez, amintind de cele mai frumoase momente pe terenul de fotbal, printre care s-a regăsit și meciul de la București, de pe Ghencea, chiar dacă polonezul nu a marcat atunci: „Ce veste tristă. Atâtea amintiri, Jacek: aventura noastră europeană, Eindhoven, București, Manchester, bunătatea ta și adaptarea ta rapidă sub conducerea lui Henryk (Kasperczak). Odihnește-te în pace, Jacek. Gândurile noastre sunt alături de întreaga familie. Condoleanțe”, a scris fostul oficial al clubului.