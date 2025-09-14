Sport

Doliu în Giulești. Fiica unui jucător de legendă a încetat din viață. Comunitatea rapidistă, în lacrimi

Giuleștiul este în lacrimi! Fiica unui fost jucător iubit de întreaga suflare rapidistă s-a stins din viață: „Alături de tine!”
Ciprian Păvăleanu
14.09.2025 | 22:42
Fiica unui fost jucător al Rapidului s-a stins din viață!

Veste tristă în Giulești! Fiica lui Nicolae Paraschiv, cunoscut de rapidiști drept „Bimbo”, a încetat din viață. Toată suflarea „alb-vișinie”, în frunte cu legendarul căpitan, Cristi Săpunaru, sunt alături de el în aceste clipe crunte.

Doliu în Giulești! Fiica lui Nicolae „Bimbo” Paraschiv a încetat din viață

Tristul anunț a fost făcut pe pagina de Facebook „Rapid Old Boys”, acolo unde suflarea giuleșteană a transmis toate gândurile bune către sufletul îndurerat al lui Nicolae Paraschiv, a cărui fiică nu mai este printre noi.

„RAPID OLD BOYS este alături de ”Bimbo” Paraschiv în aceste momente grele, pricinuite de pierderea fiicei sale. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, au transmis rapidiștii pe rețelele de socializare.

De asemenea, Cristian Săpunaru, legendarul căpitan din Giulești, i-a transmis lui „Bimbo” un mesaj de îmbărbătare, prin care l-a asigurat pe fostul jucător al Rapidului că va fi alături de el: „Alături de tine, Bimbo! Dumnezeu să o odihnească în pace”, a transmis fostul fundaș central al Rapidului.

Cine este Nicolae Paraschiv, cunoscut sub numele de „Bimbo”

Nicolae Paraschiv este un fost fotbalist al Rapidului care a evoluat în Giulești la sfârșitul anilor ’70 și începutul anilor ’80. El a îmbrăcat de 165 de ori tricoul alb-vișiniu între anii 1978 și 1983, perioadă în care Rapid București juca în Divizia B.

El a marcat pentru giuleșteni 46 de goluri și a fost unul dintre jucătorii importanți în sezonul 1982-1983, când Rapidul a reușit să promoveze pe scena principală a fotbalului românesc.

