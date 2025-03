Doliu în industria cinematografică. Actorul Clive Revill a murit la 94 de ani

Industria cinematografică este în , după ce un mare artist a plecat la cele veșnice. Actorul Clive Revill, cunoscut pentru faptul că a pus vocea Împăratului Palpatine din Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă, a murit la 94 de ani.

Clive Revill a încetat din viață. Avea 94 de ani

Clive Revill, unul dintre cei mai importanți actori de la Hollywood, a încetat din viață. Regretatul artist a murit în centrul de bătrâni unde era internat din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta. Decesul a survenit pe 11 martie.

Starul internațional, cu o carieră de succes în lumea filmului, avea 94 de ani. Suferea de demență, boală care l-a făcut să stea departe de pasiunea sa. A murit în centrul de îngrijire din Sherman Oaks, Los Angeles, SUA.

Vestea nefericită a fost confirmată de fiica sa, Kate, pentru . Aceasta nu a oferit detalii suplimentare despre moartea actorului sau când a fost condus pe ultimul drum. Clive Revill a lăsat în urma sa foarte mulți fani îndurerați.

Cine a fost actorul Clive Revill

Clive Revill s-a născut pe data de 18 aprilie 1930 în Wellington, Noua Zeelandă. În copilărie a vrut să devină contabil, dar în timp ce lucra la bancă a avut parte de o întâlnire providențială. I-a cunoscut pe Laurence Olivier și soția sa Vivien Leigh, care se aflau într-un turneu.

După ce regretatul și-a exprimat dragostea pentru William Shakespeare, Laurence Olivier l-a încurajat să vină să studieze la școala sa de teatru, Old Vic din Bristol. Așa avea să debuteze pe scenă, la 20 de ani, în 1950, în Twelfth Night.

Mai târziu, Clive Revill s-a mutat la Stratford-upon-Avon. Cea mai mare parte a anilor 1950 a jucat în producții Shakespeare, printre care se numără Hamlet, Love’s Labour’s Lost, The Merchant of Venice, Julius Caesar și The Tempest.

De-a lungul anilor 1960 și 1970 a interpretat o serie de excentrici în filme britanice, precum Kaleidoscope (1966), Modesty Blaise (1966) și A Severed Head (1970). În 1965, avea să apară pe ecran alături de mentorul său, în filmul lui Otto Preminger Bunny Lake Is Missing.

În 1973, regretatul artist a fost nominalizat la Globul de Aur pentru Cel mai bun actor în rol secundar. Nominalizarea a fost făcută pentru filmul Avanti, în care a jucat alături de actorii Jack Lemmon și Juliet Mills.

Ulterior, Clive Revill a decis să se mute în SUA, unde a avut o serie de apariții ca invitat în seriale TV de succes ale epocii, inclusiv Columbo, Magnum PI și Murder, She Wrote. În 1980, a fost ales de regizorul Irvin Kershner pentru a-i da voce răufăcătorului Împărat Palpatine din Războiul Stelelor: Imperiul contraatacă.

Acesta este văzut doar ca o proiecție holografică vorbind cu Darth Vader. Ultimul rol în care a putut fi urmărit a fost cel din filmul The Queen of Spain. Acesta a apărut în anul 2016, din distribuție făcând parte și Penelope Cruze. Clive Revill s-a retras din cinematografie în același an.