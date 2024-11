Doliu în industria muzicală. Încă un membru al formației Bee Gees a încetat din viață

Este din nou în industria muzicală. Încă un membru al formației Bee Gees a încetat din viață, în decurs de o săptămână. Fanii din lumea întreagă sunt în lacrimi de când au aflat vestea neplăcută din partea familiei acestuia.

Un alt artist din trupa Bee Gees a murit. Avea 76 de ani

Bee Gees trece prin moment neplăcute după ce un alt artist din a încetat din viață, la 76 de ani. Formația a pierdut în mai puțin de șapte zile doi membrii, ultimul dintre aceștia fiind Dennis Bryon, care a murit pe 14 noiembrie.

Decesul a avut loc în orașul Nashville din Statele Unite ale Americii. Acesta era toboșar. Anterior, legendara trupă l-a condus pe ultimul drum pe Colin Petersen, care s-a stins cu numai 4 zile înaintea colegului său.

Vestea morții lui Dennis Bryon a fost confirmată de Blue Weaver, cu care cânta pe aceeași scenă. Artistul a rămas înmărmurit atunci când a aflat că colegul său a trecut la cele veșnice, chiar de la partenera de viață a acestuia.

„Îmi lipsesc cuvintele în acest moment… Dennis a murit. Kayte, soția lui Dennis, tocmai m-a sunat și m-a întrebat dacă aș putea anunța toți prietenii și fanii săi. A fost atât de șocant.

Dennis a fost prietenul meu, de când am fost în prima noastră trupă împreună, la vârsta de 15 ani. Felul uimitor în care cânta la tobe va rămâne mereu în viață…”, a notat Blue Weaver despre moartea lui Dennis Bryon, pe Facebook.

Regretatul toboșar a cântat în formația Bee Gees între 1973 și 1981. A fost unul dintre cei mai apreciați artiști, numele său fiind legat și de trupa Amen Corner cu care a lansat mai multe hituri, în special în anii ’60.

Cine a fost toboșarul Dennis Bryon

Dennis Bryon s-a născut în Cardiff, Țara Galilor. A început să cânte la tobe încă din adolescență, alăturându-se formației Bee Grees după plecarea lui Colin Petersen, în 1969. A fost implicat în cele mai de succes albume ale trupei.

Regretatul muzician a contribuit la albumele Main Course (1975), World (1976), Spirits Having Flown (1979) și Children of the World (1976). De asemenea, a lucrat la coloana sonoră pentru Saturday Night Fever (1977).

În urmă cu ceva vreme artistul spusese cum a ajuns să cânte în renumita formație. Pentru rolul de toboșar a ținut să-i mulțumească chitaristului principal al trupei, Alan Kendall, care l-a ajutat și s-a implicat enorm.

„În 1972, după despărțirea de Amen Corner, locuiam într-un apartament din Londra. Într-un apartament din aceeași clădire locuia un chitarist pe nume Alan Kendall. Alan a cântat cu Bee Gees.

Într-o zi a venit la mine acasă și mi-a spus că băieții caută un toboșar și dacă sunt interesat. Am fost, iar Alan m-a dus acasă la Barry Gibb pentru audiție. Atunci i-am cunoscut pe Barry, Robin și Maurice Gibb”, și-a amintit regretatul Dennis Byron, scrie .