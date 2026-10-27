Sport

Doliu în jurnalismul sportiv românesc! A murit Răzvan Apostolescu, voce emblematică a emisiunii „Fotbal minut cu minut”

Catalin Oprea
27.10.2026 | 12:17
Doliu in jurnalismul sportiv romanesc A murit Razvan Apostolescu voce emblematica a emisiunii Fotbal minut cu minut
A murit jurnalistul Răzvan Apostolescu/ Foto: Progresul Spartac+edit Fanatik
Jurnalismul sportiv românesc este în doliu! Răzvan Apostolescu, unul dintre comentatorii cunoscuți ai emisiunii „Fotbal minut cu minut”, de la Radio România Actualități, a murit la vârsta de 66 de ani. Vestea tristă a fost anunțată marți, 27 octombrie, de foștii săi colegi de breaslă.
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Răzvan Apostolescu, una dintre vocile care au însoțit generații întregi de microbiști prin intermediul emisiunii „Fotbal minut cu minut”, s-a stins din viață la 66 de ani. Jurnalistul și-a dedicat peste 35 de ani din viață radioului public, relatând de pe stadioanele din România și de la importante competiții internaționale.

A murit Răzvan Apostolescu! Fostul comentator de la „Fotbal minut cu minut” avea 66 de ani

Vestea decesului a fost făcută publică de jurnalistul Ovidiu Blag, care a transmis un mesaj emoționant pe Facebook.

La 03:00 noaptea am primit vestea. Răzvan Apostolescu a plecat și el. (…) N-aș fi crezut atunci când vorbeam și ne întâlneam de câteva ori la București, la Ploiești, că așa îl voi evoca acum, la 3 ani distanță doar. Răzvan Apostolescu a fost ceea ce se cheamă jurnalist old-school. În cel mai luminos sens. El a știut întotdeauna ce înseamnă să fii primul care dă o știre, a știut să facă interviuri-nepereche cu mari personalități”, a scris Ovidiu Blag.

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Răzvan Apostolescu se retrăsese din activitate în această vară. Mesajul emoționant al unui fost coleg

Un alt mesaj de adio a venit din partea jurnalistului Viorel Grigoroiu, care a dezvăluit că Răzvan Apostolescu luase decizia de a se retrage din activitate în vara acestui an, atât din cauza vârstei, cât și a dezamăgirilor acumulate în profesie.

Internetul nu deține poze cu el, abia am găsit-o pe asta si poate că e mai bine că e neclară. Nu-i placea să se vada ci doar sa se facă auzit. Si s-a facut timp de peste 35 ani de pe toate stadioanele României si de pe unele mari de tot din Europa. Doar de la microfonul Radio Romania Actualitati. In vara tocmai isi anuntase retragerea (si din cauza vârstei dar si dezamăgit de ceea ce trăia in domeniul ăsta, ca noi toti de altfel) și vorba cuiva din cercul nostru: “nu cred ca a încasat totuși prima pensie !”. Asta pentru ca s-a grăbit sa se ducă SUS-SUS si sa transmită de acolo. Nu stiu cum te-au perceput alții dar pentru mine ai fost la început atunci, un model. Un reper. Drum bun, fratele meu, n-o sa te uit niciodată!”, a transmis Viorel Grigoroiu, pe Facebook.

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