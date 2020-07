Doliu în lumea artistică. Charlie Daniels, legenda muzicii country, a murit

Charlie Edward Daniels, un artist american foarte cunoscut peste hotare, a încetat din viață în urma unui accident vascular. Cântărețul renumit pentru hitul „The Devil Went Down to Georgia”, lansat în 1979, a murit la vârsta de 83 de ani într-un spital din Hermitage, statul Tennessee.

Legenda muzicii country a adunat de-a lungul carierei sale numeroase premii. Charlie Daniels a primit în anul 1979 premiul Grammy pentru melodia „The Devil Went Down to Georgia” care la vremea respectivă a ajuns pe locul 3 pe Billboard Hot.

Mai mult decât atât, îndrăgitul muzician a intrat datorită pasiunii sale pentru muzică în Country Music Hall of Fame, dar și în Musicians Hall of Fame, fiind un artist complet care știa să interpreteze la multe instrumente muzicale, informează The Guardian.

Cunoscutul artist de origine americană și-a început cariera la scurt timp după ce a ieșit de pe băncile școlii. Deja foarte priceput la chitară, banjo sau mandolină, Charlie Daniels s-a mutat din orașul natal și a înființat prima sa trupă de rock ‘n’ roll.

Regretatul muzician care a murit luni, 6 iulie, a scris foarte multe melodii pentru artiști consacrați, printre care se numără și renumitul Elvis Presley. Este vorba de melodia „It Hurts Me” cântată pe marile scene ale lumii împreună cu prietenul său, producătorul Bob Johnston.

Pe lângă muzică, artistul american a lansat în anul 2018 și o carte de citate inspiraționale zilnice, intitulată „Let’s All Make The Day Count: The Everyday Wisdom of Charlie Daniels”, scrie Wikipedia.

Moartea compozitorului și cântărețului de muzică country a lăsat un gol imens în sufletele oamenilor care l-au cunoscut, Charlie Daniels reușind să-și lase amprenta în lumea artistă din Statele Unite ale Americii și datorită faptului că a ajutat copiii defavorizați.

„Puțini artiști au lăsat o amprentă mai adâncă asupra muzicii americane decât Charlie Daniels.

Un patriot și iubit mentor, Daniels și-a transformat pasiunea pentru muzică într-o carieră de succes și o platformă pentru a sprijinul militarilor, copiilor defavorizați și celor aflați la nevoie ”, se arată într-o comunicat emis de reprezentanții lui Daniels.

