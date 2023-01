Doliu în lumea artistică. Lisa Loring, actrița care a interpretat-o pe Wednesday, a murit

. Actrița care a interpretat-o pe Wednesday a murit. Anunțul a fost făcut de una dintre fiicele sale care a transmis că regretata vedetă de origine americană a încetat din viață din cauza problemelor medicale.

Doliu în lumea filmului. Lisa Loring, actrița care a jucat în prima serie Familia Addams, a murit

Lisa Loring, cunoscută pentru faptul că a jucat în prima ecranizare a serialului Familia Addams, a murit în cursul zilei de sâmbătă, 28 ianuarie 2023, la vârsta de 64 de ani. Vedeta a suferit un accident vascular cerebral.

„A suferit un accident vascular cerebral masiv cauzat de fumat și de hipertensiune arterială”, a spus prietena artistei, scriitoarea Laurie Jacobson, scrie .

Ulterior, vestea a fost confirmată de una dintre fiicele regretatei actrițe, Vanessa Foumberg. Cei dragi i-au fost aproape în ultimele clipe de viață, după ce timp de trei zile a fost conectată la aparate.

În cele din urmă apropiații Lisei Loring, care a interpretat-o pe tânăra Wednesday în Familia Addams în perioada 1964 – 1966, au hotărât să o deconecteze.

Cine a fost Lisa Loring

Lisa Loring a interpretat primul rol din serialul Familia Addams pe când avea numai 5 ani, fapt care va rămâne în istorie. Regretata actriță s-a născut în Insulele Marshall, dar avea să se mute în Hawaii și apoi în Los Angeles datorită părinților care lucrau în Marină.

A început să joace pentru prima dată la vârsta de trei ani. Ulterior, vedeta a fost distribuită într-un episod din Dr. Kildare. După cele două sezoane în care i-a dat viață lui Wednesday s-a alăturat sitcom-ului lui Phyllis Diller, intitulat The Pruitts of Southampton.

În plus, Lisa Loring a primit roluri în seriale precum: The Girl From U.N.C.L.E, Fantasy Island şi Barnaby Jones. Între anii 1980 – 1983 a făcut parte din distribuția As the World Turns.

Mai târziu, de origine americană a avut roluri în filme, cum ar fi: Savage Harbor şi Blood Frenzy. În altă ordine de idei, vedeta a lucrat ca make-up artist la filme pentru adulţi sub numele de Maxine Factor.