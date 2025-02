Doliu în lumea cinematografică. Actorul Peter Navy Tuiasosopo, din Fast & Furious, a murit la 61 de ani

Presa internațională a anunțat că este doliu în lumea cinematografică. Actorul Peter Navy Tuiasosopo, cunoscut pentru rolul pe care l-a avut în , a murit la 61 de ani. Anunțul nefericit a fost făcută de familia sa.

Peter Navy Tuiasosopo a încetat din viață la 61 de ani

Peter Navy Tuiasosopo, un actor renumit pentru personajele pe care le-a interpretat, a încetat din viață. Avea 61 de ani și era celebru pentru faptul că a jucat în producția Fast & Furious, care a fost lansată în anul 2001.

Vestea că a trecut la cele veșnice a fost făcută publică de fiul său, Manoah Peter Tuiasosopo. a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare, unde oamenii și-au exprimat regretul pentru pierderea suferită.

Potrivit apropiaților, regretatul actor a murit în urma complicațiilor suferite la inimă. Decesul a survenit în cursul zilei de luni, 10 februarie 2025. Momentan, nu se știe când va fi condus pe ultimul drum de către familia sa.

„Puterea, dragostea, compasiunea și bunătatea lui vor rămâne nemuritoare”, este mesajul pe care l-a transmis, pe Facebook, fiul regretatului Peter Navy Tuiasosopo, relatează publicația .

„Cu inima grea, eu și familia mea vrem să mulțumim tuturor pentru gândurile și rugăciunile lor. Tatăl nostru Peter N. Tuiasosopo a decedat în această dimineață la ora 3:16”, a mai scris băiatul cunoscutului actor.

Cine a fost actorul Peter Navy Tuiasosopo

Peter Navy Tuiasosopo s-a născut pe data de 24 mai 1965, în San Pedro, Los Angeles, California, Statele Unite ale Americii. Și-a început cariera de actor la Hollywood în anul 1991, de-a lungul anilor jucând în numeroase producții.

A avut un CV impresionant, fiind cunoscut pentru rolurile pe care le-a avut în Street Fighter (1994), în care a jucat alături de actori de renume, precum Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Ming-Na Wen și Raul Julia.

În plus, poate fi urmărit în Necessary Roughnesscu, Magnum PI sau Mayans MC. De asemenea, a jucat în New Girl, Black-ish, Ray Donovan și NCIS. Mai mult, regretatul Peter Navy Tuiasosopo a avut un personaj important în Necessary Roughness.

Fast & Furious, Îngerii lui Charlie, The Scorpion King, BASEketball și Austin Powers: Goldmember sunt alte producții în care a apărut artistul. În perioada următoare familia se pregătește să-i celebreze viața și cariera.