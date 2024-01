Doliu în lumea cinematografică. Cindy Morgan, actrița din comedia Caddyshack a murit la 69 de ani. Decesul a fost confirmat în urmă cu puțină vreme de biroul șerifului din Palm Beach County pentru mai multe reviste americane.

în industria cinema. Cindy Morgan, vedeta din pelicula Caddyshack, a încetat din viață la vârsta de numai 69 de ani. Publicațiile The Hollywood Reporter și Variety au transmis că vedeta a fost găsită moartă de colega de apartament.

Regretata artistă ar fi murit pe 30 decembrie 2023. Vestea a fost făcută publică de biroul șerifului din Palm Beach care a declarat că trupul a fost descoperit în casa ei din Lake Worth Beach, Florida. Colega de apartament i-a bătut la ușa camerei după ce se întorsese acasă după sărbători.

Nu a primit niciun răspuns. A sunat la poliție câteva minute mai târziu pentru că a simțit un miros neplăcut care venea din dormitor. Investigația a arătat că actrița Cindy Morgan a murit. În momentul de față, o anchetă este în desfășurare.

Oamenii legii spun că nu există suspiciunea de crimă sau de sinucidere. Primele informații arată că cauzele decesului sunt unele naturale. Ultima dată când a fost văzută în viață a fost în data de 19 decembrie 2023. Pe 21 decembrie 2023 a făcut o postare pe Instagram.

Cindy Morgan, dezvăluiri despre rolul din primul său film

„Caddyshack a fost primul meu film și voi spune că produsul final a fost atât de complet diferit, era vorba inițial despre băiatul de mingi”, a declarat regretata actriță Cindy Morgan într-un interviu din anul 2012, notează .

„Așa că, la început, nu aveam nimic de pierdut ca să dau o audiție. A fost distractiv. Tot ce am făcut a fost să mă concentrez să fac persoana din fața mea să transpire. S-o privesc în ochi.

Am făcut acel lucru pe care multe femei știu să-l facă”, a mai spus vedeta americană la momentul respectiv. Rolul de debut a avut loc în anul 1980, unde a jucat alături de Chevy Chase, Bill Murray, Rodney Dangerfield și Michael O’Keefe.

Ulterior, a cunoscut notorietatea în filmul SF Tron din 1982, peliculă unde a interpretat-o pe Dr. Lora Baines și pe alter ego-ul ei Yori. Înainte de a apărea în lumina reflectoarelor Cindy Morgan a lucrat ca meteorolog și DJ.

S-a născut în anul 1954, în orașul Chicago. A cunoscut celebritatea și datorită rolurilor pe care le-a avut în diferite producții de televiziune de-a lungul anilor ’80 și ’90, cum ar fi: Bring ‘Em Back Alive și Falcon Crest.

Printre serialele TV unde a apărut se numără: Love Boat, Vegas, Chips. De asemenea, regretata a revenit în lumea lui Tron ca voce a lui Ma3a în jocul video Tron 2.0, care a fost lansat în 2003. Cindy Morgan mai este cunoscută și pentru The Man from Singapore sau Cops in Hawaii.