Doliu în lumea cinematografiei internaționale. S-a stins din viață un mare actor. Medeea Marinescu a avut ocazia de a juca alături de el

Doliu în lumea cinematografiei internaționale. Unul dintre cei mai mari actori s-a stins din viață. Medeea Marinescu, actrița din România care a avut ocazia să joace alături de el, a transmis un mesaj emoționant.

Michel Blanc a murit la vârsta de 72 de ani

Lumea cinematografică este în doliu. Michel Blanc, unul dintre la 72 de ani. Vestea a picat ca un trăznet asupra colegilor de breaslă, inclusiv asupra Medeei Marinescu.

Medeea Marinescu a avut ocazia să joace alături de marele actor francez în filmul ” Je vous trouve très beau”. Profund îndurerată, actrița a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook.

Medeea Marinescu a subliniat cât de mult a însemnat Michel Blanc pentru ea și cât de mult i-a influențat cariera. În încheierea mesajului, actrița româncă și-a exprimat regretul și tristețea că nu a apucat să îl mai vadă, măcar o dată, pe marele actor.

”Nu am apucat să îi spun cât de mult a însemnat pentru mine întâlnirea cu el. Ce actor minunat, atât de subtil, de fin în a-și creiona orice rol. Un actor inteligent și cultivat, de o mare modestie și o nobilă discreție. Mi-a fost un minunat partener de filmare.

Am sperat mereu că am să îl reîntâlnesc și am să îi spun toate astea și dacă nu reușeam s-o fac așa cum trebuie, în franceza mea deficitară, să îi spun măcar atât, ceva ce cred din adâncul sufletului: Michel, Je vous trouve tres beau! Drum lin, dragul meu, Michel Blanc”.”, a scris Medeea Marinescu.

Cine a fost Michel Blanc

Michel Blanc a fost unul dintre . Pe lângă marea sa pasiune, actoria, Michel a cochetat și cu partea scenografică și regizorală. De-a lungul timpului, s-a făcut remarcat datorită versatilității și a talentului său de a intra în pielea oricărui personaj.

Michel Blanc a fost unul dintre fondatorii grupului ”Le Splendid”, format din mai mulți actori de seamă de origine franceză. Grupul fondat de Blanc a cunoscut succesul pe unele dintre cele mai mari scene de teatru, iar piesele lor au devenit clasice ale comediei franceze.

Michel Blanc a debutat în lumea actoriei pe scena teatrului, dar a făcut rapid tranziția la film. De-a lungul carierei sale, a primit numeroase roluri, printre care în producțiile celebre ”Grosse Fatigue” și ” Monsieur Hire”.

În lumea cinematografică, Michel Blanc a fost mereu asociat cu filmele de comedie. În realitate, talentul său l-a ajutat să se transpună cu ușurință în pielea oricărui personaj și a făcut mereu artă pe scenă, dar și pe marile ecrane.

”Je vous trouve très beau”, producția în care a jucat alături de Medeea Marinescu a avut premiera în 2005 și a fost regizată de Isabelle Mergault. Filmul a îmbinat cu succesul umorul cu drama și a câștigat mai multe premii, inclusiv Premiul César pentru cel mai bun film de debut al regizoarei Mergault.