Doliu în lumea cinematografiei. Un actor celebru a murit după ce a fost implicat într-un atac armat

Este doliu în lumea cinematografiei. A murit unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood. În vârstă de 59 de ani, starul a fost ucis într-un atac armat.

Jonathan Joss a fost ucis în cartierul său

Hollywood-ul este în doliu. Unul dintre cei mai apreciați actori și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic. Jonathan Jones, în vârstă de 59 de ani, a fost ucis în urma unui atac armat. Tragicul incident s-a produs chiar în cartierul său din San Antonio.

Jonathan Joss a devenit cunoscut publicului după ce a dat voce personajului John Redcorn din ”King of the Hill” și după ce l-a interpretat pe Ken Hotate în ”Parks and Recreation”. Acum, fanii care i-au urmărit întreaga activitate cinematografică, sunt în stare de șoc.

Potrivit presei internaționale, de către unul dintre vecinii săi. Potrivit poliției, făptașul ar fi tras mai multe gloanțe dintr-o mașină, după care a părăsit locul crimei.

, iar pe 2 iunie, autoritățile l-au arestat pe Sigfredo Alvarez-Cega. Potrivit oamenilor legii, numele acestuia a avut legătură cu crima comisă în cartierul San Antonia, din Texas.

Sigfredo Alvarez-Cega a fost arestat și acuzat de omucidere. Chiar dacă a fost reținut, oamenii legii au decis să stabilească în cazul lui o cauțiune de 200.000 de dolari.

Cine a fost Jonathan Joss

Jonathan Joss a fost unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. Născut pe 22 decembrie 1965, Joss a intrat la inima publicului datorită talentul său actoricesc, dar și muzical.

Jonathan Joss a cunoscut faima odată cu apariția sa în serialul animat ”King of the Hill”. Aici, acesta a dat voce personajului John Redcorn din sezonul 2 până în sezonul 13. Anterior, vocea lui John Redcorn a fost Victor Aaron.

Joss l-a interpretat magistal pe șeful Ken Hotate în comedia ”Park and recreation”, iar de-a lungul carierei, a mai bifat și alte roluri importante. Regretatul actor a ajucat în ”The magneficent seven”, dar și în seriale precum ”Ray Donovan” sau ”Tulsa King”.

2025 i-a adus o lovitură puternică actorului. La începutul acestui an, casa lui Joss a fost distrusă în urma unui incendiu, actorul suferind pierderi semnificative. Totuși, în luna februarie, soarele părea că răsare și pe strada lui, Joss căsătorindu-se cu partenerul său, Tristan Kern de Gonzales.