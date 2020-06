Doliu în lumea filmului! A murit actorul Ian Holm, Bilbo din Lord of The Rings

Actorul Sir Ian Holm Cuthbert a murit. Actorul care l-a interpretat pe Bilbo în Lord of The Rings a încetat din viață la vârsta de 88 de ani, după o lungă suferință cu o boală necruțătoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ian Holm Cuthbert suferea de Parkinson, boală care i-a generat o afecțiune gravă.

Starul a decedat la Londra, iar în ultimele sale clipe i-au fost alături familia și prietenii apropiați.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Doliu în lumea filmului. Ian Holm Cuthbert a murit la spital

Actorul lasă în urmă o soție îndurerată, artista Sophie de Stempel, și cinci copii din căsătoriile anterioare.

Faimosul star l-a interpretat pe Bilbo Baggins în Lord Of The Rings și în trilogia Hobbits, un film fantastic din trei părți regizat de Peter Jackson.

ADVERTISEMENT

Ian Holm a fost căsătorit de trei ori, însă doar ultimul mariaj a fost cel care a durat cel mai mult.

” Cu mare tristețe, anunțăm că actorul Sir Ian Holm a murit în această dimineață la vârsta de 88 de ani. A murit liniștit în spital, vegheat de familia lui. A fost încântător, amabil și talentat și îi vom simți lipsa”. a dclarat agentul actorului Ian Hol Cuthbert.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cariera profesională

Actorul Ian Holm Cuthbert s-a născut pe 12 septembrie 1931, într-un spital de psihiatrie, în Goodmayes, Essex, unde tatăl lui era supraveghetor și student în cercetarea medicală terapia prin șoc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Inspirat din filmul Les Miserables, starul și-a asigurat un loc la Academia Regală de Artă Dramatică în 1949, înainte de a se alătura companiei regale Shakespeare.

Cu toate astea, cariera sa pe scena teatrului a fost scurtată, după ce a dezvoltat o spaimă acută în timpul unei producții a scenetei Cometa omului de gheață în 1976.

ADVERTISEMENT

Mai târziu, el a revenit pe scena teatrului foarte rar, dedicându-se în totalitate lumii filmului.

De-a lungul timpului, actorul a avut nenumărate roluri prețioase, dar și premii precum BAFTA, Festivalul de film de la Cannes, dar și Akademy Award. De asemenea, a fost nominalizat la premiile Emy de două ori.

ADVERTISEMENT

El l-a jucat pe Napoleon de trei ori în 1972, iar în 1981 l-a jucat pe Frodo Baggins în adaptarea postului BBC radio a cărții Lord of the Rings, scrisă de J. R. R. Tolkien.

Mai târziu, el l-a jucat pe Bilbo, care era unchiul lui Frodo. Seria de filme Lord Of The Rings și The Hobbits a devenit cunoscută în întreaga lume, iar Bilbo a fost un personaj urmărit cu interes de fanii producțiilor de film.

Regina Elisabeta a II-a l-a numit Sir, distincție pe care o primesc foarte puțini oameni din partea reginei.