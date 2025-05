Doliu în lumea filmului. A murit actorul iubit de milioane de telespectatori. Era apreciat pentru rolul pe care l-a avut într-un faimos serial de comedie

Actorul dintr-un serial celebru, iubit de milioane de telespectatori, a murit la vârsta de 76 de ani. Rolul său a bucurat multe persoane, mai ales în perioada anilor ’80. A jucat în numeroase producții de-a lungul carierei de peste patru decenii.

Actorul iubit de milioane de telespectatori a murit. Ce rol celebru a interpretat

Este vorba despre George Wendt, cel care a interpretat rolul lui Norm Peterson în “Cheers”. A fost difuzat în perioada 1982 – 1983. Milioane de oameni din întreaga lume l-au apreciat pentru acest rol, inclusiv românii.

“George a fost un familist devotat, un prieten iubit și un confident pentru toți cei care au avut norocul să îl cunoască. Ne va lipsi pentru totdeauna”, a transmis un reprezentant pentru .

Serialul Cheers a avut, în total, 275 de episoade, iar George Wendt a apărut în fiecare dintre ele. A reușit să obțină șase nominalizări consecutive la premiile Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie.

, precum “M*A*S*H”, “Seinfeld”, “Spin City”, “Madigan Men” și “Sabrina the Teenage Witch”. Ultima sa apariție la TV a fost în 2023, atunci când a fost concurent în emisiunea “The Masked Singer”.

A jucat, de asemenea, în mai multe filme de-a lungul carierei. Printre acestea se numără “Dreamscape” (1984), “Gung Ho” (1986), “Guilty by Suspicion” (1991), “Forever Young” (1992) și “Space Truckers” (1996). Ultimele sale roluri în filme au fost în 2021, în producția “Americanish”, și în 2022, în “Christmas with the Campbells”.

George Wendt a apărut și în videoclipul “Black or White” al lui Michael Jackson, care a fost lansat în anul 1991.

În plan personal, actorul din serialul “Cheers” s-a căsătorit cu actrița Bernadette Birkett în 1978, iar cei doi au avut împreună trei copii.

Reprezentanții Cheers Boston, pub-ul care a inspirat celebrul serial TV, i-a adus actorului un omagiu. A fost postată și o fotografie cu personajul Norm la bar.

“George nu a fost doar un actor – el a fost un simbol al confortului, al râsului și al acelui sentiment familiar de a intra într-un loc în care toată lumea îți știe numele.

Pentru George: mulțumesc pentru râsetele, amintirile și moștenirea pe care o lași în urmă. Vei avea întotdeauna un scaun la barul nostru”, au scris aceștia pe .