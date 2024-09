Doliu în lumea filmului. A murit o actriță din Harry Potter și Downtown Abbey

Familia actriței Dame Maggie Smith a anunțat că astăzi, 27 septembrie, renumita actriță, cel mai cunoscută pentru rolurile jucate în filmul Harry Potter și serialul Downtown Abbey, a murit la vârsta de 89 de ani.

Cine a fost Dame Maggie Smith

Dame Maggie Smith, pe numele ei real Margaret Natalie Smith, s-a născut pe data de 28 decembrie 1934, în Ilford, Regatul Unit. La vârsta de patru ani, familia ei, printre care și cei doi frați ai săi gemeni, Alistair și Ian, s-a mutat la Oxford, unde aceasta a studiat la Oxford High School până la 16 ani.

După aceea, ea a plecat la Oxford Playhouse să studieze actoria, unde și-a și început cariera în 1952, primul rol fiind acela al Violei în ”A douăsprezecea noapte”. După alți 4 ani, aceasta a debutat pe Broadway, jucând în rolul unuia dintre în producția ”Child in the House”.

Potrivit celor doi fii ai săi, Toby Stephens și Chris Larkin, Maggie Smith a fost o persoană retrasă, dar deosebit de săritoare la necazurile apropiaților săi. Aceasta a avut parte de mulți prieteni, care pe lângă familie, i-au fost alături până în ultimele clipe ale vieții.

Dame Maggie Smith a lăsat în urmă pe cei doi fii ai săi și încă cinci nepoței foarte afectuoși, ce s-au arătat absolut răvășiți de trecerea în neființă a mamei și bunicii lor pe care au prețuit-o cu deosebit respect.

„Cu mare tristețe trebuie să anunțăm moartea lui Dame Maggie Smith. Ea a murit în liniște în spital în această dimineață, vineri 27 septembrie. Am dori să profităm de această ocazie pentru a mulțumi minunatului personal de la Spitalul Chelsea și Westminster pentru îngrijirea și amabilitatea lor neobosită în timpul ultimelor ei zile. Vă mulțumim pentru toate mesajele amabile și sprijinul acordat și vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment.”, au transmis cei doi fii ai săi într-un comunicat.

Ce titluri a câștigat Dame Maggie Smith de-a lungul carierei

Fiind o renumită actriță în lumea filmului și îndrăgită de cinefilii britanici, și nu numai, Dame Maggie Smith a câștigat două Oscaruri de-a lungul carierei sale, care a fost de peste 60 de ani, pentru filmele The Prime of Miss Jean Brodie în 1970 și California Suite în 1979.

Acesta a mai avut parte de alte patru și a mai primit încă opt premii Bafta pentru talentul său actoricesc deosebit pe care l-a pus în practică în peste 80 de filme, seriale TV și zeci de piese de teatru.

Aceasta a jucat în filme precum „Othello” (1965), „The Prime of Miss Jean Brodie” (1969), „Clash of the Titans” (1981), „The Secret Garden” (1993), „Gosford Park” (2001), „The Best Exotic Marigold Hotel” (2012) și „The Lady in the Van” (2015).