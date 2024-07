Doliu în lumea filmului. A murit un artist pe care românii l-au adorat. Avea doar 46 de ani

Este doliu în lumea filmului după ce un artist adorat și de români a murit la numai 46 de ani. Fostul actor a fost găsit fără suflare în propria mașină. A interpretat un rol apreciat de milioane de fani din toată lumea.

Doliu în lumea filmului. Un artist adorat de români a murit la 46 de ani

Benji Gregory, protagonistul serialului “Alf”, difuzat în SUA la finalul anilor ’80, luna trecută. Fostul actor a fost găsit fără viață în mașina sa, pe 13 iunie, alături de câinele său de terapie, Hans.

ADVERTISEMENT

Anunțul decesului a fost făcut de sora artistului, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, potrivit Variety și New York Times. Mașina a fost găsită într-o parcare a unei bănci din Peoria, Arizona.

Familia lui Benji Gregory este de părere că fostul actor a adormit în autoturismul său și a făcut insolație, aceasta fiind posibila cauză a decesului, notează .

ADVERTISEMENT

În serialul “Alf”, Benji Gregory lui Brian Tanner, cel mai mic copil din familia Tanner. Serialul a fost un sitcom difuzat în perioada 1986 – 1990, iar povestea era cea a unei familii care a adoptat un extraterestru prăbușit în garajul casei.

În anii ’80 și la începutul anilor ’90, Benji Gregory a apărut în câteva seriale și emisiuni TV, cum ar fi “The A-Team”, “Fantasy Island”, “TJ Hooker” și “The Twilight Zone”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, a fost și actor de voce în câteva seriale de desene animate. Printre acestea se numără Ben din “Fantastic Max”, dar și Edgar din “Once Upon a Forest”.

Benji Gregory a mai apărut și în serialul de televiziune PSA “The More You Know”, precum și în serialul de jocuri pentru copii “Im Telling!”. A mai avut o apariție într-un episod din “Fun House”.

ADVERTISEMENT

În plus, Gregory a apărut în serialul de televiziune PSA „The More You Know”, serialul de jocuri pentru copii „” și un episod din „Fun House.

Benjamin Gregory Hertzberg s-a năsut în Encino, California, pe 26 mai 1978. Tatăl, unchiul și sora acestuia au fost actori, iar bunica lui a fost agentul său.

S-a lăsat de actorie după câțiva ani

A urmat studiile în domeniul filmului la Academia de Artă. A renunțat, însă, la actorie și a decis să servească în Marina SUA. A fost repartizat pe USS Carl Vinson (CVN-70).

În 2005, fostul actor a primit o permisie medicală onorabilă din partea Marinei. După ce a terminat serviciul militar, Gregory s-a căsătorit în 2006.