Doliu în lumea filmului. A murit un celebru actor cunoscut dintr-un serial celebru

Ed Gale, actorul devenit cunoscut la nivel internațional după ce i-a dat viață păpușii Chucky în filmul horror Child’s Play, din 1988, a murit. El avea 61 de ani, iar vestea tragică a fost dată de nepoata sa, care i-a adus un ultim omagiu.

A murit Ed Gale, actorul care a interpretat magistral rolul păpușii Chucky

Ed Gale, care și-a câștigat notorietatea după ce a interpretat rolul păpușii Chucky în producția horror Child’s Play din anul 1988, a încetat din viață la vârsta de 61 de ani.

ADVERTISEMENT

Vestea tristă a fost confirmată de nepoata sa, Kayse Gale, care i-a adus un ultim omagiu prin intermediul unei postări pe Facebook. Ea a publicat mai multe imagini cu marele actor și l-a descris ca fiind, dincolo de scenă, „unchiul distractiv”.

A vorbit și despre cariera de DJ și râsul contagios, dar și parcursul deloc ușor pe care l-a avut. Pe de altă parte, conform TMZ, la momentul în care s-a stins din viață, Ed Gale era

ADVERTISEMENT

„Ed Gale și-a luat rămas-bun și acum are un nou spectacol în viața de apoi. Ed a plecat la drum spre California când avea 20 de ani, cu 41 de dolari și un vis, și nu s-a uitat niciodată înapoi.

A luminat ecranele de cinema cu filme cult ca Howard the Duck și Chopper Chicks in Zombie Town, și a fost mereu mândru de prezența sa la convenții, de care nu s-a săturat niciodată să vorbească.

ADVERTISEMENT

Avea un râs de zile mari și o poveste bună mereu pregătită. Ne va lipsi enorm. Odihnește-te în iubire, tu, morocănosule simpatic”, este

ADVERTISEMENT

Care au fost ultimele sale apariții

Ultimele sale apariții notabile au fost în sitcomul My Name Is Earl, în 2006, unde l-a interpretat pe Little Eddie. Actorul s-a retras din lumina reflectoarelor în 2014, după o carieră impresionantă cu mai bine 130 de filme, seriale și reclame la activ.

Ed Gale a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a dat viață păpușii Chucky în filmul Child’s Play, unde a purtat costumul personajului. Vocea emblematică a păpușii a fost, însă, asigurată de Brad Dourif.

Gale s-a născut cu nanism și a debutat în cinema cu filmul Howard the Duck în 1986. Interpretarea sa din 1988 în rolul păpușii ucigașe l-a propulsat în topul celor mai cunoscuți actori ai genului, revenind în același rol și în două dintre continuările seriei.

Ed Gale a interpretat și rolul dinozaurului Tasha în serialul tv Land of the Lost din 1991. În 2003 a jucat în Tiptoes, o comedie dramatică, împreună cu Matthew McConaughey și Gary Oldman. Pelicula a explorat subiectul nanismului, reflectând într-un mod profund și personal propria sa realitate de viață.