Doliu în lumea filmului. A murit unul dintre cei mai iubiți actori din serialul Friends

Lumea filmului a încremenit sâmbătă noapte atunci când starul „Friends” Matthew Perry a fost găsit mort. Potrivit presei americane, trupul său a fost descoperit într-o cadă cu hidromasaj din casa pe care o deținea în Los Angeles.

A murit Mattew Perry, Chandler Bing din serialul Friends

Cunoscutul actor avea 54 de ani. De remarcat că sursele, care au vorbit sub rezerva anonimatului pentru că ancheta este încă în derulare, nu au citat o cauză exactă a morții. Momentan, detectivii din cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles investighează totul.

„Suntem devastați de moartea dragului nostru prieten Matthew Perry”, au declarat reprezentanții Warner Bros Television Group, compania care a produs „Friends”. „Matthew a fost un actor incredibil de talentat și o parte de neșters a familiei Warner Bros. Television Group. Impactul geniului său de comedie a fost simțit în întreaga lume, iar moștenirea sa va trăi în inimile atâtor. Aceasta este o zi sfâșietoare și trimitem dragostea noastră familiei sale, celor dragi și tuturor fanilor săi devotați”, se mai arată în comunicat

Se mai știe că la scurt timp după anunț, în timp ce mai multe elicoptere deja se învârteau pe deasupra casei actorului, mama lui Perry, Suzanne, și soțul ei, Keith Morrison, s-au alăturat jurnaliștilor și ofițerilor LAPD la fața locului. Oamenii legii au făcut eforturi mari ca televiziunile să nu transmită în direct.

Cine a fost Mattew Perry, actorul iubit de milioane de români

Mattew Perry a fost fiul actorului John Bennett Perry și al Suzanne Marie Langford, la un moment dat secretar de presă al premierului canadian Pierre Trudeau. Actorul s-a născut în 1969 și a crescut între Montreal și Los Angeles după ce părinții săi s-au despărțit când Perry avea doar un an.

A debutat încă de copil și a obținut roluri importante în „Charles in Charge” și „Beverly Hills 90210”. A jucat alături de River Phoenix în filmul „A Night in the Life of Jimmy Reardon” în anii 1980 și începutul anilor 1990.

Dar marea lui lovitură a venit atunci când a fost distribuit în „Friends” – intitulat inițial „Friends Like Us” – un sitcom despre șase newyorkezi singuri, serial care a avut premiera pe NBC în 1994.

Show-ul a devenit în scurt timp un adevărat fenomen și i-a transformat pe Perry și pe colegii săi de distribuție Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer în megastaruri aproape peste noapte. În vârful serialului, pentru un singur episod difuzat în ziua cu Super Bowl 1996 și pentru finalul serialului din 2004, show-ul a atins peste 50 de milioane de spectatori în direct. Până la sfârșit, membrii distribuției câștigau mai mult de 1 milion de dolari pe episod.

Umbra din spatele succesului lui Mattew Perry

. În memoriile sale din 2022 „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, Perry a povestit lupta sa de o viață cu dependența de alcool și opioide. El a scris că a băut prima dată la 14 ani, dar nu a recunoscut semnele alcoolismului până la 21 de ani.

De atunci, a estimat el, a cheltuit mai mult de 7 milioane de dolari pentru eforturile sale de a renunța la acest viciu. A fost de mai multe ori în clinici celebre de dezintoxicare. Abuzul de substanțe a dus, de asemenea, la o serie de probleme grave de sănătate, inclusiv o spitalizare de cinci luni în 2018, în urma unei rupturi de colon care l-a lăsat, a scris el, cu șanse de 2% să trăiască.

„Nimeni nu și-a dorit să fie celebru mai mult decât mine”, a spus Perry pentru The Times în aprilie, discutând despre „Big Terrible Thing” la Festivalul Cărților. „Eram convins că acesta este răspunsul. Aveam 25 de ani, era al doilea an de „Friends” și după opt luni mi-am dat seama că visul american nu mă face fericit, nu umple golurile din viața mea. Nu am putut obține suficientă atenție. … Faima nu face ceea ce crezi că va face. Totul a fost un truc”, a continuat actorul