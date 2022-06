Doliu în lumea filmului. Actorul Philip Baker Hall a murit la 90 de ani. A jucat în Seinfeld și Magnolia

Lumea cinematografică este în doliu. Actorul Philip Baker Hall a murit în cursul zilei de duminică, 12 iunie 2022, înconjurat de cei dragi. Decesul a survenit în locuința în care stătea starul american, în Los Angeles.

Doliu în lumea cinematografică. Philip Baker Hall din Seinfeld a murit. Avea 90 de ani

Philip Baker Hall este un , care a interpretat de-a lungul carierei sale numeroase roluri în lumea artistică. Printre cele mai importante producții se numără Seinfeld, Magnolia, Zodiac sau Boogie Nights.

Starul american a încetat din viață la vârsta de 90 de ani, vestea fiind împărtășită cu fanii de pretutindeni de vecinul său, scriitorul Sam Farmer. Artistul a lăsat un mesaj emoționant pe contul de Twitter.

„Vecinul meu, prietenul meu și unul dintre cei mai înțelepți, talentați și amabili oameni pe care i-am întâlnit vreodată, Philip Baker Hall, a murit în pace aseară.

A fost înconjurat de cei dragi. De acum înainte lumea are un spațiu gol în ea”, a scris Sam Farmer, care a avut o relație apropiată cu regretatul actor american.

Ulterior, soția lui Philip Baker Hall, care i-a fost aproape în ultimii 40 de ani, a punctat faptul că regretatul artist nu a părăsit nicio secundă actoria. Holly Wolfle Hall a spus celor de la Associated Press că actorul se simțea relativ bine.

Mai mult decât atât, starul și-a petrecut ultimele zile reflectând asupra vieții sale cu un spirit cald, fără să existe informații legate de motivul pentru care a murit.

„Vocea lui la sfârșit era încă la fel de puternică”, a mărturisit soția regretatului Philip Baker Hall, notează .

Cine a fost actorul Philip Baker Hall

Philip Baker Hall și-a început cariera în în anii 1970, când a prins roluri mici. Așa a ajuns să joace în emisiuni TV precum M*A*S*H și Good Times, dar și pe scena teatrelor din orașul său natal Toledo, Ohio.

Regretatul actor avea să se mute în 1975 în Los Angeles, cariera sa prinzând aripi în 1997, odată cu rolul din Hard Eight. Mai târziu, a jucat în Ghostbusters II, Midnight Run și Say Anything, iar în anii 90 în Air Force One, The Rock și The Truman Show.

„Când am venit prima oară aici am fost total naiv. Nu știam de unde să încep. Televiziunea într-adevăr nu avea niciun sens pentru mine. Nu am avut niciodată televizor.

Nu m-am văzut făcând un film. Vreodată. Nu părea posibil sau probabil”, a spus Philip Baker Hall la un moment dat pentru Washington Post, mai arată sursa menționată mai sus.

Recunoașterea a venit datorită cu apariția în sitcom-ul Seinfeld, unde a jucat rolul Lt. Joe Bookman. Este vorba de un investigator de librărie care merge pe urmele lui Seinfeld pentru o carte nereturnată de mulți ani.