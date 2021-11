William Lucking a încetat din viață pe 18 octombrie, dar informația s-a aflat abia acum. Actorul a murit în casa sa din Las Vegas.

William Lucking este cunoscut publicului pentru rolurile din Mission Impossible, The Partridge Family, Gunsmoke, Columbo, Murder, She Wrote, NYPD Blue, The X-Files and The West Wing, dar mai ales din serialul Sons Of Anarchy.

Soția starului a postat un mesaj emoționant în care l-a descris pe actor în câteva cuvinte.

Doliu în lumea filmului. Actorul William Lucking, celebru pentru rolul din Sons Of Anarchy, a murit

Actorul William Lucking la vârsta de 80 de ani. în casa sa din Las Vegas pe data de 18 octombrie, dar informația s-a aflat abia acum. Familia nu a dorit să facă publică informația pentru o perioadă.

Actorul s-a născut în Michigan, apoi s-a mutat cu familia sa în California. A studiat la UCLA, apoi la Pasadena Playhouse.

William Lucking a jucat în zeci de filme printre care: Mission Impossible, The Partridge Family, Gunsmoke, Columbo, Murder, She Wrote, NYPD Blue, The X-Files and The West Wing sau Erin Brockovich.

Rolul care i-a adus celebritatea a fost cel din cunoscutul serial Sons Of Anarchy. Acesta i-a dat viață lui Piney Winston, un motociclist morocănos. Lucking a apărut în 35 de episoade în perioada 2008 – 2011.

Mesaj emoționant transmis de soția actorului

Sigrid Insull Lucking, soția actorului, a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant în amintirea cunoscutului actor. Acesta a fost preluat imediat de actorul Stephen Macht.

“Deși William a jucat adesea oameni duri și oameni puternici, în viața sa a fost total diferit.

A fost un bărbat elegant, cu un intelect strălucit, căruia îi plăcea să vorbească despre politică și despre problemele actuale și mereu își susținea extrem de bine punctul de vedere.

Adora să discute despre filozofie și fizică și să-și afirme opinii fine despre artă și poezie. Era un om uriaș cu suflet de poet, unul care conținea… un fel de tensiune în ființa lui… ca un bolovan care se clatină în vârful unui deal… “, a scris Sigrid Insull Lucking, care a fost creatoare de costume.