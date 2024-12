Doliu în lumea filmului. Actrița Marisa Paredes a murit la 78 de ani

O publicație internațională a anunțat în lumea filmului. Actrița Marisa Paredes, renumită pentru faptul că a fost muza regizorului și scenaristului Pablo Almodovar a murit la 78 de ani, la scurt timp după ce a ajuns la o unitate medicală.

Marisa Paredes, o actriță renumită în Spania, a murit la 78 de ani

Marisa Paredes, una dintre cele mai distinse actrițe din Spania, a trecut la cele veșnice la vârsta de 78 de ani. Vedeta a murit în cursul nopții de 17 spre 18 decembrie 2024, după ce a fost internată în spital pentru că nu se simțea bine.

Din păcate, starea i s-a agravat destul de mult și medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Vestea că a trecut în neființă a fost făcută publică de Academia de Cinema, pe care a prezidat-o din 2000 până în 2003.

Momentan, nu se cunoaște cauza decesului aristei care a fost laureată de mai multe ori de-a lungul carierei sale în cinematografie. Regretata actriță era cunoscută drept muza regizorului Pedro Almodovar, alături de care a făcut 6 filme.

„Cinematografia spaniolă își ia rămas bun de la una dintre cele mai iconice actrițe ale sale, Marisa Paredes, care lasă în urmă o lungă carieră care a văzut-o pe marele ecran de peste 75 de ori”, a transmis instituția pe rețelele sociale, notează .

Cine este actrița Marisa Paredes

Marisa Paredes a lăsat în urma sa foarte multe producții în care a jucat. și-a început cariera în anii ’60 și a fost una dintre cele mai prolifice din cinematografia din Spania, jucând în peste 75 de pelicule.

A cunoscut popularitatea în rândul publicului spaniol în 1980, după ce a interpretat un rol în Opera prima de Fernando Trueba. Din distribuția filmului au mai făcut parte actorii Paula Molina, Óscar Ladoire și Kiti Mánver.

Vedeta nu a dus niciodată lipsă de muncă pentru că a apărut și pe micile ecrane. Fanii o pot recunoaște extrem de ușor din serialele de televiziune în care a jucat, dar și din numeroasele spectacolele în care a urcat pe scenă.

A fost una dintre cele mai căutate actrițe de către regizorii mexicani și, mai ales, francezi. A fost laureată a Premiului Național pentru Cinematografie în 1996, a Medaliei de Aur pentru Merit în Arte Frumoase în 2007 și a Goya de Onoare în 2018.

Regretata artistă a fost una dintre cele mai distinse reprezentante ale actoriei spaniole de-a lungul unei cariere de șase decenii. Marisa Paredes a lucrat cu regizori precum Pedro Almodovar și Agusti de Villaronga.

De asemenea, sub conducerea lui Fernán Gómez a apărut în Bicycles Are for the Summer (1984). A făcut parte și din distribuția altor două filme notabile, Tata mía (José Luis Borau, 1986) și Turnip Face (José Sacristán, 1986).