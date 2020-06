Doliu în lumea filmului de la Hollywood! A murit actrița Mary Pat Gleason, cunoscută pentru rolul din „Basic Instinct”

De astăzi, lumea filmului de la Hollywood este mult mai săracă, întrucât ne-a părăsit una dintre cele mai cunoscute și apreciate reprezentante ale sale. Este vorba despre actrița Mary Pat Gleason, pe care cu siguranță v-o amintiți din producții precum „Basic Instinct”, „Intolerable Cruelty”sau recentele „A Cinderella Story”, cu Hillary Duff și „Sierra Burgess Is a Loser”. De asemenea, i-a dat viață lui Sizemore, antipatica infirmieră din serialul „Friends”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A murit actrița Mary Pat Gleason. Avea 70 de ani

În vârstă de 70 de ani, aceasta s-a stins din viață joi dimineață, fiind răpusă de o boală gravă care o măcina de ani întregi.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

În ciuda situației dificile, a continuat să aducă zâmbetul pe chipurile cinefililor din întreaga lume, după cum anunță managerul său, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Pentru cei care nu știu, Mary Pat cea mai eroică luptă posibilă cu cancerul, boala fiind în remisie destul de mult timp. În ciuda durerilor crunte pe care le avea, a continuat să joace în seriale precum „Blacklist” și „Mom”.

Am vizitat-o ​​la Providence Saint Joseph, cu puțin timp înainte de izbucnirea acestei pandemii și, în timp ce noi ne stăpâneam cu greu lacrimile, ea făcea glume și încerca să ne binedispună.

ADVERTISEMENT

A fost o actriță cu adevărat specială. Suntem mândri că ne-a considerat prietenii ei și că i-am putut fi alături în toată această aventură. Odihnește-te în pace, Mary”, a scris Tod Justice.

Ne-a părăsit și Richard Herd, cunoscut pentru rolul din serialul „Seinfield”

Din păcate, aceasta nu este singura veste tristă din lumea cinematografiei, pentru că recent a plecat dintre noi și Richard Herd, actor cunoscut publicului larg în special datorită rolului din serialul „Seinfield”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În vârstă de 87 de ani, acesta s-a născut în Boston şi a debutat odată cu lansarea filmului „Hercules in New York” din anii ’70. De-a lungul carierei a jucat în numeroase lungmetraje de succes, precum „All the President’s Men”, (1976), „The China Syndrome” (1979) „F.I.S.T.” (1979), „The Onion Field” (1979), „Planes, Trains and Automobiles” (1987) şi „Midnight in the Garden of Good and Evil” (1997).

Totodată, actorul a deţinut roluri în miniseria NBC din 1983 “V”, dar şi în „seaQuest 2032”, “„Star Trek: The Next Generation”, „Star Trek: Voyager” şi „Star Trek: Renegades”. A avut apariţii și în seriale precum „The O.C.”, „NYPD Blue”, „ER”, „Dr. Quinn”, „MASH”, „Starsky&Hutch” sau „Dallas”.

ADVERTISEMENT