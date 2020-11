Doliu în lumea filmului. Elsa Raven, cunoscută pentru rolul din Titanic, a murit. Avea 91 de ani

Elsa Raven, una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Protagonista din filmul „Titanic” (1997) a fost găsită fără suflare în propria casă din Los Angeles.

Trecerea în neființă a vedetei americane a fost confirmată chiar de agentul acesteia, actrița lăsând în urma sa numeorase rude îndurerate. Mai exact, femeia care a jucat rolul Idei Strauss din producția „Titanic” este plânsă de fani, dar și de o cumnată și 15 nepoți și nepoate, notează variety.com.

Scena emoționantă în care actrița stă întinsă în pat alături de soțul ei în „Titanic” apare și în videoclipul piesei „My Heart Will Go On”, melodie interpretată de cântăreața Celine Dion. Piesa a fost lansată în urmă cu câțiva ani și a strâns peste 28 de milioane de vizualizări pe canalul de Youtube.

Starul renumit pentru rolul din serialul „Amen” a interpretat de-a lungul carierei sale numeroase roluri, apărând pentru prima dată pe micile ecrane în 1970, cu rolul din „The Honeymoon Killers”.

Câțiva ani mai târziu Elsa Raven a interpretat un rol memorabil și în producția „The Amityville Horror”, unde a fost un agent imobiliar.

Printre serialele în care a apărut de-a lungul timpului se numără „Days of Our Lives”, „The Fresh Prince of Bel-Air” și „ER”.

Totodată, vedeta este cunoscută și pentru rolul interpretat în producția „Back to the Future” (1985) unde trebuia să salveze turnul ceasului.

Ultimul lungmetraj în care vedeta a apărut este „Answers to Nothing” (2011), o poveste care se învârte în jurul mai multor personaje care caută sens în viața lor din Los Angeles. Filmul a fost scris și regizat de Matthew Leutwyler.

Actrița s-a retras din fața camerelor la vârsta de 80 de ani, fiind un membru onorabil al Academiei de Arte și Științe a filmului din Statele Unite ale Americii.

