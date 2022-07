Doliu în lumea filmului. Paul Sorvino, actorul magistral din Goodfellas, a murit la 83 de ani

Lumea cinematografică este în doliu. Actorul magistral care a primit Premiul Publicului pentru Lily of the Feast a încetat din viață. Starul a lăsat în urma sa o familie îndurerată, vestea fiind confirmată de agentul său.

Doliu în cinematografie. Actorul american Paul Sorvino a murit la 83 de ani

Paul Sorvino, starul din producția Goodfellas, a murit la 83 de ani. Renumitul cunoscut pentru rolurile jucate de-a lungul carierei sale a lăsat în urma sa foarte multă durere. Fanii din lumea întreagă au lăsat mesaje de condoleanțe.

ADVERTISEMENT

Roger Neal, publicistul regretatului artist, a transmis un mesaj din partea familiei. Acesta a confirmat vestea tristă, fără să menționeze care este cauza decesului actorului, născut pe 13 aprilie 1939, în Brooklyn.

„Inimile noastre sunt frânte, nu va mai exista niciodată un alt Paul Sorvino, el a fost dragostea vieții mele.

ADVERTISEMENT

A fost unul dintre cei mai mari interpreți care au onorat vreodată ecranul și scena”, se arată într-o declarație publicată în numele soției lui Paul Sorvino, scrie .

Cine a fost actorul Paul Sorvino

Paul Sorvino este fiul Angelei Maria Mattea și al lui Ford Sorvino. Vedeta a urmat liceul Lafayette și cursurile Academiei Americane de Muzică și Dramaturgie din Statele Unite ale Americii și a vrut de mic să devină cântăreț de operă înainte de a-și face debutul pe Broadway la mijlocul anilor 1960.

ADVERTISEMENT

Primul rol interpretat de regretatul actor american a fost în comedia Where’s Poppa. Ulterior, starul a jucat în producția The Panic in Needle Park, alături de Al Pacino.

Legendarul actor și-a început cariera de copywriter alături de John Margeotes, fondatorul Margeotes, Fertitta și Weiss, la o agenție de publicitate. Mai târziu, a trecut la actorie și a început să devină o persoană cunoscută.

ADVERTISEMENT

Printre filmele în care a prins un regretatul artist se numără: A Touch of Class, It Couldn’t Happen to a Nicer Guy sau Angel and Big Joe. Pe lângă cariera de actorie Paul Sorvino a fost om de afaceri, artist și sculptor.