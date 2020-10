Doliu în lumea filmului! Un actor celebru a fost răpus de coronavirus

Din păcate, nici lumea artistică nu se află „la adăpost” când vine vorba despre virusul SARS-COV-2 și suntem nevoiți să ne luăm rămas bun de la actori pe care, lăsându-ne furați, probabil, de personajele întruchipate de-a lungul timpului, aveam tendința să îi considerăm invincibili.

În weekend-ul care doar ce a trecut a plecat dintre noi britanicul Johnny Leeze, cunoscut în special pentru rolurile din seriale precum „Emmerdale” şi „Coronation Street”. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Holly, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

De altfel, aceasta le povestise fanilor calvarul prin care a trecut întreaga familie în ultimele două săptămâni. Deși se afla, la cei 78 de ani ai săi, în categoria de risc, nimeni nu a îndrăznit să creadă că va pierde lupta cu boala.

„A fost prietenul meu, un bărbat foarte, foarte puternic. A fost un om minunat, foarte amuzant. A fost iubit de toată lumea. Chiar și de fosta lui soție, mama mea, care este azi cu mine.

Nu știu ce să mai spun. Sunt uluită, nu pot să mă adun. Aș vrea să spun atât de multe despre el, dar nu știu de unde să încep”, a scris, sfâșiată de durere, fiica lui Johnny Leeze, pe contul personal de Facebook.

Serialul „Emmerdale” i-a adus celebritatea

Actorul din York avea la activ 27 de roluri în producții diferite, majoritatea din lumea televiziunii. Cele mai cunoscute au fost „Emmerdale”, „Coronation Street” şi „The League of Gentlemen”.

Născut pe 31 decembrie 1941, John Glen, pe numele din buletin, a debutat în 1981 cu „Strike: The Birth of Solidarity”, un serial despre naşterea sindicatului Solidaritatea din Polonia. A urmat apoi un rol în sitcom-ul „Open All Hours”, în 1982.

Celebritatea a cunoscut-o, însă, datorită lui Ned Glover, personaj căruia i-a dat viață în serialul „Emmerdale” (1994-1999). De asemenea, a jucat rolul lui Harry Clayton în „Coronation Street”, dar s-a retras din acest proiect după câteva luni.

Vestea tragică l-a lăsat fără cuvinte și pe fratele său, Philip. „Rămas bun, Johnny. Îți mulțumim că ne-ai stârnit mii de zâmbete”, a scris acesta, confirmând, totodată, că regretatul actor a fost răpus de virusul SARS-COV-2.

