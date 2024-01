Doliu în lumea filmului! Un actor cunoscut a încetat din viață. A jucat într-un serial urmărit de mulți români

Este doliu în lumea filmului. Un actor renumit la nivel internațional a murit. Vestea a fost dată de cei apropiați lui, vineri, într-o postare pe rețelele de socializare. Starul avea 98 de ani și s-a consacrat printr-un serial adorat de milioane de oameni, ”Days of Our Lives”.

Un actor renumit a încetat din viață. Avea 98 de ani și a jucat în serialul ”Days of Our Lives”

Bill Hayes a murit. Cunoscut în special pentru interpretarea rolului Doug Williams din serialul ”Days of Our Lives”, actorul a plecat din această lume, vineri, 12 ianuarie, la onorabila vârstă de 98 de ani. Conform anunțului făcut de agentul său pentru starul

”Cu inima grea împărtășim moartea iubitului nostru Bill Hayes. Unul dintre cele mai longevive personaje din Zilele vieții noastre, Bill a creat rolul lui „Doug Williams” în 1970 și l-a portretizat continuu de-a lungul vieții sale”, a transmis și un reprezentant al serialului ”Days of Our Lives” pentru

William Foster Hayes III, pe numele real, și-a început cariera în lumea artistică prin muzică și nu prin actorie. S-a remarcat după lansarea piesei ”Balada”, scrisă de Davy Crockett, care a devenit hit, după ce oamenii și-au arătat o mare apreciere față de ea.

Actorul și-a cunoscut soția pe platourile de filmare ale serialului ”Days of Our Lives”

Cu timpul, . Pe platourile de filmare și-a cunoscut partenera de viață, Susan Seaforth Hayes, care i-a fost și colegă de platou, în timpul filmărilor pentru ”Days of Our Lives”. De când a preluat personajul lui Doug Williams, Bill Hayes a făcut cunoștință cu faima în 1970.

”Am fost în [„Days”] din 1968, dar nu eram mai importantă decât oricine altcineva până când Bill a intrat în spectacol și în viața mea”, declara Seaforth Hayes despre actorul Bill Hayes. Aceasta are acum 80 de ani.

Bill Hayes și Susan Seaforth Hayes au format unul dintre cele mai populare cupluri și în pelicula americană, nu doar în viața reală. Producătorii serialului ”Days of our lives” au doar cuvinte de laudă la adresa lor, mai ales că popularitatea acestora a contribuit la longevitatea peliculei.

”Bill Hayes și Susan Seaforth Hayes au fost supercuplul inițial al dramei de zi și cu toții am fost atât de norocoși încât rămân mereu vibranti și drăgălași ca cuplu până în ziua de azi”, declara acum ceva timp și producătorul executiv al serialului, pe nume Ken Corday, potrivit

Peste cinci decenii a jucat, mai exact, Bill Hayes în serialul ”Days of our lives”. În 2018, actorul și soția sa, Susan Seaforth Hayes au fost onorați cu premiul ”Daytime Emmus”, ca drept recunoștință pentru întreaga lor activitate în ”Days of Our Lives”.