Doliu în lumea filmului. Un celebru actor a murit la doar 46 de ani. Medicii l-au avertizat în urmă cu puțin timp

Lumea cinematografică este în doliu. Unul dintre cei mai cunoscuți actori de origine britanică s-a stins din viață. Tristul anunț a fost făcut chiar de către managerul său.

A murit Paul Danan

Este doliu în lumea filmului. Paul Danan, unul dintre cei mai cunoscuți actori britanici a murit la doar 46 de ani. Vestea a fost dată de către managerului lui și a picat ca un trăsnet asupra celor care îl cunoșteau.

Potrivit , anul trecut, . Actorul a ajuns la spital din cauza unei insuficiențe respiratorii. Internat la terapie intensivă, actorului britanic nu i s-au dat prea multe șanse.

La acea vreme, medicii l-au avertizat să renunțe la obiceiul care i-a pus viața în pericol. Paul Danan era dependent de dispozitivele de vapat, iar în luna iunie a anului trecut, a povestit ce probleme i-au provocat țigările electronice.

”Eram mort – este un miracol că sunt aici. Fumam țigara electronică, apoi, brusc, mi-am pierdut respirația și am căzut. Am fost conectat la un aparat în secția de terapie intensivă și am ajuns să fac pneumonie. Familia mea a fost avertizată că aș putea să nu supraviețuiesc nopții.

Doctorul a fost extrem de dur cu mine. Mi-a spus că, dacă voi mai fuma vreodată, sub orice formă, risc să ajung dependent de un aparat de oxigen mai târziu în viață. A zis că acesta este momentul decisiv. După ani de fumat țigări și tot felul de alte lucruri, țigara electronică este cea care m-a distrus.”, declara Paul Danan, anul trecut.

Cine a fost Paul Danan

Paul Danan a fost o prezență activă pe micile ecrane. Acesta a participat la fel de fel de emisiuni care l-au adus în fața publicului și care l-au ajutat să câștige inimile celor de acasă.

Cel care l-a făcut faimos a fost , serial în care a jucat din 1997 până în 2001. După ce a dat lovitura cu acest rol, Paul a decis să este momentul perfect să participe la diverse show-uri.

Regretatul actor a participat la emisiuni precum ”Celebrity Love Island” în 2005 și în 2006, dar și la ”Celebrity Big Brother” în 2017. De-a lungul carierei sale, Paul Danan a fost sincer și a vorbit deschis despre dependența de alcool și droguri.

Actorul a urmat numeroase cure de reabilitare și părea că este pe drum cel bun. Totuși, o altă dependență căreia nu i-a acordat prea multă atenție i-a adus sfârșitul.

Medicii trag un semnal de alarmă asupra dispozitivelor de vapat, considerate alternativa ”mai sigură” la tutun. Potrivit studiilor, în ultima vreme, s-au înregistrat din ce în ce mai multe cazuri de probleme respiratorii declanșate de folosirea excesivă a dispozitivelor de vapat.