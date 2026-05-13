Doliu în lumea fotbalului! Clubul a anunțat decesul: „Eroul nostru a adormit”

Fosta adversară a celor de la FCSB, , a anunțat decesul unei legende a clubului la vârsta de 83 de ani. Fleury Di Nallo a fost unul dintre cei mai importanți jucători din istoria campionatului francez.

Doliu în fotbalul din Franța

Fotbalul francez este în doliu după lui Fleury Di Nallo, una dintre cele mai importante figuri din istoria clubului Olympique Lyonnais. Fostul atacant s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, informația fiind confirmată miercuri dimineață de publicația franceză L’Équipe și de clubul OL. Supranumit „Micul Prinț de pe Gerland”, Di Nallo a rămas pentru generații întregi simbolul fotbalului ofensiv al lui Lyon. El a evoluat pentru club între 1960 și 1974 și continuă să fie cel mai bun marcator din istoria echipei, cu 222 de goluri înscrise în 494 de partide oficiale.

În tricoul lui Lyon, Fleury Di Nallo a contribuit decisiv la primele mari trofee din istoria clubului. Atacantul a câștigat de trei ori Cupa Franței, în 1964, 1967 și 1973, într-o perioadă în care OL începea să devină o forță importantă în fotbalul francez. Una dintre cele mai memorabile prestații ale sale a avut loc în 1971, într-un derby de poveste contra rivalei AS Saint-Etienne. După o înfrângere cu 0-2 în tur, Lyon a întors rezultatul în Cupa Franței, iar Di Nallo a marcat de trei ori într-o victorie cu 3-0 rămasă legendară în memoria suporterilor.

Fleury Di Nallo, unul dintre cei mai buni marcatori din istoria campionatului Franței

La nivel individual, fostul internațional francez ocupă în continuare locul nouă în clasamentul all-time al golgheterilor din campionatul Franței, cu 187 goluri marcate, performanță remarcabilă având în vedere că nu executa loviturile de pedeapsă. Pentru echipa națională a Franței, Di Nallo a bifat 10 selecții și a înscris opt goluri între 1962 și 1971. Deși nu a avut o carieră internațională la fel de strălucitoare precum cea de la club, eficiența sa ofensivă a rămas impresionantă și în tricoul reprezentativei.

După despărțirea de Lyon, atacantul a mai evoluat pentru Red Star FC și apoi pentru Montpellier, înainte de a reveni în diferite funcții administrative și sportive în cadrul clubului care l-a consacrat. Anunțul morții sale a provocat un val de emoție în Franța, iar Olympique Lyonnais a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Eroul nostru a adormit. Adio, Fleury.” Clubul îl considera una dintre cele mai mari legende din întreaga sa istorie.