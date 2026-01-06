Doliu în lumea fotbalului! Fostul campion cu Sporting Lisabona a murit la 32 de ani

ADVERTISEMENT

Este doliu în lumea fotbalului! Un fost campion la fustal cu Sporting Lisabona s-a prăbușit în aeroport și a murit la vârsta de 32 de ani. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre tragicul eveniment.

A murit fostul campion cu Sporting

Nici nu a început bine anul 2026, că tragediile au început să curgă în lumea sportului. Startul acestui an a adus din păcate și vești triste legate de sportivi care ne-au părăsit pe neașteptate.

După și după , un nou episod trist s-a petrecut la fustal. Mai exact, brazilianul Alex Felipe a murit pe aeroportul din Ukhta după un meci din semifinalele Cupei Rusiei de Futsal.

Echipa se pregătea să zboare către Moscova, însă totul s-a dat peste cap din momentul în care sportivul s-a simțit rău. Vestea dispariției sale a fost confirmată de departamentul de comunicare al RFU (Federația Rusă de Futsal) și s-a propagat rapid în mediul online.

„Sporting Club de Portugal își exprimă profund durerea pentru moartea lui Alex, fost jucător de futsal pentru Lions, care a decedat subit la vârsta de 32 de ani. Extrema internațională braziliană, care juca în prezent futsal în Rusia, a reprezentat Sporting CP timp de două sezoane, în 2018/2019 și 2019/2020.

Sub conducerea lui Nuno Dias, Alex a făcut parte din echipa Sporting CP care a câștigat primul titlu al Ligii Campionilor UEFA la futsal și a contribuit, de asemenea, la câștigarea a două Cupe ale Portugaliei și a unei Supercupe. Sporting CP transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor săi, lăudându-l și mulțumindu-i totodată pentru anii de efort și dăruire față de club”, a fost mesajul postat de lusitanii de la Sporting.

Alex Felipe, deplâns și de clubul care l-a format

Decesul lui Alex Felipe a provocat tristețe și în tabăra brazilienilor de la Corinthians. Clubul care l-a format la juniori și care a beneficiat ulterior de serviciile acestuia în două perioade diferite a transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanțe.

„Clubul Sportiv Corinthians Paulista își exprimă condoleanțele sincere pentru trecerea în neființă a lui Alex Felipe, aripă de futsal, la vârsta de 32 de ani.

Format în categoriile de juniori ale clubului Corinthians, Alex Felipe a jucat de două ori la club, între 2013 și 2014 și între 2017 și 2018, lăsându-și amprenta prin dedicare, profesionalism și dragoste pentru sport.

Sportivul s-a simțit rău la aeroport în timp ce se pregătea să se îmbarce și, în ciuda încercărilor de resuscitare, nu a supraviețuit. În prezent, el juca pentru Norilsk Nickel în Rusia și își construise o carieră solidă, cu perioade la Cascavel Futsal, Inter Movistar (Spania), Joinville și Sporting (Portugalia).

În acest moment de doliu, Corinthians transmite condoleanțe familiei, prietenilor, coechipierilor și întregii comunități de futsal, dorindu-le putere și alinare în fața acestei pierderi ireparabile”, au scris și brazilienii de la Corinthians.