Doliu în lumea fotbalului. Un important conducător a murit la vârsta de 90 de ani

Lumea fotbalului trece printr-o nouă tragedie. Un cunoscut conducător, care în ultima perioadă a evitat aparițiile publice, a murit la vârsta de 90 de ani.
Traian Terzian
14.04.2026 | 20:00
Un fost conducător din lumea fotbalului a murit la 90 de ani.
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, fotbalul din întreaga lume deplânge pierderea a încă unui om de mare calitate. Este vorba despre un conducător care a marcat fenomenul sportiv în Franța.

Un conducător de top din fotbalul mondial a murit

Fostul președinte al Federației Franceze de Fotbal, Jean-Pierre Escalettes, care s-a aflat în fruntea forului între 2005 și 2010, a murit la vârsta de 90 de ani. ”O figură profund respectată și apreciată în fotbalul francez, Jean-Pierre Escalettes și-a dedicat întreaga viață sportului nostru.

Un spor pe care l-a servit cu pasiune, umanitate și loialitate, de la începuturile sale ca jucător, antrenor și manager de club la CA Riberac din regiunea Perigord, până la cele mai înalte responsabilități federale.

Federația Franceză de Fotbal aduce un omagiu cu profundă recunoștință memoriei lui Jean-Pierre Escalettes și transmite cele mai sincere și calde gânduri familiei sale, celor dragi și întregii familii a fotbalului”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al FFF.

Jean-Pierre Escalettes, 50 de ani în slujba fotbalului

Născut pe 29 mai 1935, la Beziers, Jean-Pierre Escalettes și-a dedicat peste 50 de ani din viață fotbalului, de la CA Riberac, un club din regiunea Dordogne, unde și-a început cariera ca antrenor și administrator, până la Federația Franceză de Fotbal, unde a devenit al zecelea președinte în februarie 2005, succedându-i lui Claude Simonet.

În 1994, a fost o figură cheie în reforma guvernării federației, în special prin crearea, un an mai târziu, a unui organism dedicat și reprezentativ pentru fotbalul amator, Consiliul Național al Fotbalului Amator, acum Liga de Fotbal Amator.

Cavaler al Legiunii de Onoare și profesor de limba engleză în viața civilă, Escalattes a fost ales președinte al Federației în 2005 și reales în 2008. El a demisionat în vara anului 2010, în urma performanței dezamăgitoare a naționalei la Cupa Mondială din Africa de Sud, marcată și de o grevă a jucătorilor.

Moartea lui Jean-Pierre Escalettes vine la trei luni de la o altă mare pierde a fotbalului francez. Fostul fotbalist Lucien Muller, care în cariera sa a îmbrăcat tricourile echipelor Real Madrid și Barcelona, a decedat la vârsta de 91 de ani.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
