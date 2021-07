Actorul Daniel Mickelson s-a stins din viață la vârsta de 23 de ani. Tânărul era cunoscut pentru rolul pe care l-a interpretat în serialul „Mani”.

Cauzele morții nu sunt cunoscute nici acum, iar apropiații și fanii sunt îndurerați de dispariția actorului la o vârstă atât de fragedă.

Doliu în lumea Hollywood-ului. Actorul Daniel Mickelson a murit la doar 23 de ani

Daniel Mickelson s-a stins din viață în urmă cu câteva zile, pe 4 iulie 2021. Actorul avea doar 23 de ani și era cunoscut pentru rolul din srrialul „Mani” (2019), dar și pentru cel din filmul horror „The Killer Clown Meets the Candy Man” (2019).

Tânărul era încă și avea deja un număr mare de fani. Din păcate, Daniel Mickelson a trecut în neființă mult prea devreme.

Sora lui, Meredith Mickelson, este cea care a oferit vestea tristă și neașteptată, potrivit publicației .

„Inima mea este în bucăți (…) Mi-am pierdut fratele, cel mai bun prieten și cealaltă jumătate a inimii mele. Nu există o persoană pe care am iubit-o mai mult decât pe el”, a scris sora lui pe Instagram.

Vedetele de la Hollywood deplâng moartea actorului

Mai multe vedete și-au exprimat regretul după acest anunț cumplit, printre care și Paris Hilton, Kaia Gerber și Patrick Schwarzenegger, fiul lui Acesta din urmă a transmis că se va ruga pentru bunul său prieten dispărut mult prea devreme.

„Îmi amintesc acel moment în care am stat pe canapea și am vorbit o zi întreagă în limba noastră secretă și am continuat să facem asta de fiecare dată când ne vedeam.

Aș vrea să dăm timpul înapoi la acel moment. Aș vrea să folosim iar frazele care enervau pe toată lumea, dar ne făceau să râdem mereu. Aș vrea să stau pe podeaua din baie, singurul loc în care aveam semnal WiFi, pentru a nu rata niciun apel de la tine.

Îți mulțumesc că ai adus atâtea zâmbete și bucurii în lume. Nimic nu va mai fi la fel fără tine. Te iubesc, Daniel”, a scris actrița Kaia Gerber pe Instagram.

Nimeni nu a descoperit care a fost cauza decesului. Tânărul actor părea fericit și lipsit de griji în ultima vreme și nimeni nu înțelege ce s-ar fi putut întâmpla.