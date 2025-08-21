News

Doliu în lumea justiției. A murit cel mai iubit dintre judecători. Frank Caprio a emoționat o lume întreagă cu deciziile sale pline de compasiune. Video

Frank Caprio, cunoscut ca „cel mai simpatic judecător din lume”, a murit la vârsta de 88 de ani. Familia a făcut anunțul dureros
Codrina Menţel
21.08.2025 | 16:28
Doliu in lumea justitiei A murit cel mai iubit dintre judecatori Frank Caprio a emotionat o lume intreaga cu deciziile sale pline de compasiune Video
A murit cel mai iubit judecător din lume. Frank Caprio s-a stins din viață la 88 de ani. Foto: Instagram/ colaj Fanatik

Celebrul judecător american, Frank Caprio, a murit la vârsta de 88 de ani. Acesta era cunoscut și pe rețelele de socializare datorită emisiunii, dar și compasiunii pe care o arăta în timpul proceselor. Acestuia i se spunea „cel mai simpatic judecător din lume”, pentru modul în care vorbea și trata oamenii.

A murit Frank Caprio, „cel mai simpatic judecător din lume”

Vestea tragică a fost dată chiar de familia sa, prin intermediul rețelelor de socializare. De asemenea, înainte de acest eveniment nefericit, apropiații au anunțat faptul că acesta se află pe patul de spital, în urma unor probleme de sănătate. Frank Caprio a fost diagnosticat, în 2023, cu cancer pancreatic. Acesta s-a ocupat de mii de cazuri chiar în orașul său natal, Providence, Rhode Island.

„Iubit pentru compasiunea, modestia și credința sa neclintită în bunătatea oamenilor, judecătorul Caprio a atins viețile a milioane de oameni prin munca sa în sala de judecată și dincolo de ea. Căldura, umorul și bunătatea lui au lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor celor care l-au cunoscut.

Va fi amintit nu doar ca un judecător respectat, ci și ca un soț devotat, tată, bunic, străbunic și prieten. Moștenirea sa dăinuie prin nenumăratele acte de bunătate. În onoarea lui, să încercăm fiecare dintre noi să aducem puțin mai multă compasiune în lume — așa cum a făcut el în fiecare zi”, se arată în mesajul distribuit de familie, pe Instagram.

Frank Caprio și-a creat propria emisiune

În timp, acesta și-a creat emisiunea de succes, „Caugh in Providence”, care a avut miliarde de vizualizări. Acesta a devenit cunoscut ca„cel mai amabil judecător din lume”, deoarece, în sala de judecată, era extrem de empatic. În videoclipurile virale acesta este surprins cum invita copiii să stea lângă el în timpul proceselor.

Un videoclip postat pe TikTok a strâns peste cinci milioane de vizualizări. Acesta își prezenta rutina sa de dimineață, de la spălatul pe dinți, până la momentul în care își semna cărțile și își vizualiza episoadele din propria emisiune. Într-una dintre ultimele sale postări, judecătorul Caprio a anunțat că s-a reîntors pe patul de spital din cauza tratamentului care nu a funcționat conform planului. Atunci, el și-a rugat urmăritorii să se roage pentru el.

